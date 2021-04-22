«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполнилось 57 лет.
Пресс-служба московского клуба поздравила итальянца с днем рождения.
«Массимо Каррере – 57. Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днeм рождения и желаем успехов в тренерской карьере!» – говорится в публикации.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Он выигрывал с командой чемпионство и Суперкубок России.
- Последним его местом работы был «Бари».
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Источник: Инстаграм «Спартака»