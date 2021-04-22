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«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

22 апреля 2021, 12:57
7

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполнилось 57 лет.

Пресс-служба московского клуба поздравила итальянца с днем рождения.

«Массимо Каррере – 57. Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днeм рождения и желаем успехов в тренерской карьере!» – говорится в публикации.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Он выигрывал с командой чемпионство и Суперкубок России.
  • Последним его местом работы был «Бари».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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9зверь9
1619087353
Присоединяюсь! С ДР!))
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JTherry
1619087588
Buon compleanno, Massimo!)
Ответить
alefreddy
1619097097
Молодец Каррера давно никто титул не брал
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zigbert
1619099533
С Днем рождения Массимо!!!
Ответить
житель СПб
1619102365
Неплохой человек. Сплотил команду. С днем рождения!
Ответить
Hektor 84
1619106989
С Днюхой Массимо! У меня завтра тоже днюха!!!
Ответить
Владислав Vlad
1619125354
Это "хрю" неспроста. Может быть летом мы вновь увидим на тренерском месте МаКара?
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