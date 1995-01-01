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    «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

    Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполнилось 57 лет.

    Пресс-служба московского клуба поздравила итальянца с днем рождения.

    «Массимо Каррере – 57. Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днeм рождения и желаем успехов в тренерской карьере!» – говорится в публикации.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Он выигрывал с командой чемпионство и Суперкубок России.
    • Последним его местом работы был «Бари».

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    Источник: Инстаграм «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1214

      22 raza chemp 8 минут назад

      Замазывают глаза после уфы болельщикам

      0
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      Рейтинг: +13081

      JTherry 48 минут назад

      Buon compleanno, Massimo!)

      0
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      Рейтинг: +82

      9зверь9 52 минуты назад

      Присоединяюсь! С ДР!))

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