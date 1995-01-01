«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполнилось 57 лет.

Пресс-служба московского клуба поздравила итальянца с днем рождения.

«Массимо Каррере – 57. Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днeм рождения и желаем успехов в тренерской карьере!» – говорится в публикации.