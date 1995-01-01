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    Уткин – о Суперлиге: «Это проект про то, чтобы поделить на 20 тот пирог, который раньше делили на 50»

    Видеоблогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о создании Суперлиги Европы.

    «О Суперлиге. Простая история, на самом-то деле. Откуда взяться новым деньгам? Новым рынкам... Ничего этого нет.

    Сейчас Суперлига – это проект про то, чтобы поделить на 20 тот пирог, который раньше делили, к примеру, на 50. Ничего больше. Отсюда и отношение», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3057

      neim 22 минуты назад

      Пожалуй соглашусь с Васей.
      Как-то, вся эта жвижуха с Супер лигой, очень сильно смахивает на рейдерский захват.

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