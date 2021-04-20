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  • Уткин – о Суперлиге: «Это проект про то, чтобы поделить на 20 тот пирог, который раньше делили на 50»

Уткин – о Суперлиге: «Это проект про то, чтобы поделить на 20 тот пирог, который раньше делили на 50»

20 апреля 2021, 00:51
8

Видеоблогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о создании Суперлиги Европы.

«О Суперлиге. Простая история, на самом-то деле. Откуда взяться новым деньгам? Новым рынкам... Ничего этого нет.

Сейчас Суперлига – это проект про то, чтобы поделить на 20 тот пирог, который раньше делили, к примеру, на 50. Ничего больше. Отсюда и отношение», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Европа Уткин Василий
Комментарии (8)
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Пельш 1
1618891717
Правильно. Этим пиндосам футбол не нужен, им нужны только деньги. Спонсор суперлиги кто? Правильно, Моргангрупп (пиндосовский). Хозяева суперклубов кто? Правильно,пиндосы. О каком развитии футбола в мире может идти речь? Правильно, ни о каком. Не х...й продавать игроко за 100, 200, 300.....лямов, не х...й им платить зарплаты по 500 тыс. в неделю. Поезд дешевле стоит, чем игрок из суперклуба!!!! Ох...ть!
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Вальдемар IV
1618933393
кто о чем, а уся о жратве
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zigbert
1618939612
По большому счету так оно и есть.
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