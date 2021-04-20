Уткин – о Суперлиге: «Это проект про то, чтобы поделить на 20 тот пирог, который раньше делили на 50»

Видеоблогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о создании Суперлиги Европы.
«О Суперлиге. Простая история, на самом-то деле. Откуда взяться новым деньгам? Новым рынкам... Ничего этого нет.
Сейчас Суперлига – это проект про то, чтобы поделить на 20 тот пирог, который раньше делили, к примеру, на 50. Ничего больше. Отсюда и отношение», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Его старт запланирован на август 2021 года.
- Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.
Источник: Телеграм-канал Василия Уткина