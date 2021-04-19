У Карпова и Фернандеса мышечные травмы бедра

ЦСКА опубликовал комментарий о травмированных футболистах команды.
Защитники Марио Фернандес и Вадим Карпов получили мышечные повреждения бедра. Сроки их восстановления будут определены позднее.
Хавбеки Бактиер Зайнутдинов и Эмиль Бохинен работают по индивидуальной программе. У казахстанца травма приводящей мышцы, у норвежца – передней поверхности левого бедра.
Также индивидуально занимаются Константин Кучаев, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс.
- ЦСКА идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 26 туров.
- В полуфинале Кубка России команда сыграет с «Локомотивом».
Источник: Официальный сайт ЦСКА