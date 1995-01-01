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    У Карпова и Фернандеса мышечные травмы бедра

    ЦСКА опубликовал комментарий о травмированных футболистах команды.

    Защитники Марио Фернандес и Вадим Карпов получили мышечные повреждения бедра. Сроки их восстановления будут определены позднее.

    Хавбеки Бактиер Зайнутдинов и Эмиль Бохинен работают по индивидуальной программе. У казахстанца травма приводящей мышцы, у норвежца – передней поверхности левого бедра.

    Также индивидуально занимаются Константин Кучаев, Кирилл Набабкин и Бруно Фукс.

    • ЦСКА идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 26 туров.
    • В полуфинале Кубка России команда сыграет с «Локомотивом».

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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