Врача «Динамо» Ярдошвили похоронили в Москве

Сегодня, 19 апреля, состоялись похороны бывшего главного врача «Динамо» Александра Ярдошвили.

На церемонию прощания пришли руководители московского клуба, футболисты основной и молодежной команд, руководство РПЛ и РФС, врачи, ветераны футбола, а также игроки и специалисты различных клубов, с которыми он работал.

Ярдошвили похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.