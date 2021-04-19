Врача «Динамо» Ярдошвили похоронили в Москве

Сегодня, 19 апреля, состоялись похороны бывшего главного врача «Динамо» Александра Ярдошвили.
На церемонию прощания пришли руководители московского клуба, футболисты основной и молодежной команд, руководство РПЛ и РФС, врачи, ветераны футбола, а также игроки и специалисты различных клубов, с которыми он работал.
Ярдошвили похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
- Заслуженный врач России умер 13 апреля.
- Ему было 66 лет.
- Матчи 26-го тура РПЛ начинались с минуты молчания в память об Ярдошвили.
Источник: Официальный сайт «Динамо»