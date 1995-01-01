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    Врача «Динамо» Ярдошвили похоронили в Москве

    Сегодня, 19 апреля, состоялись похороны бывшего главного врача «Динамо» Александра Ярдошвили.

    На церемонию прощания пришли руководители московского клуба, футболисты основной и молодежной команд, руководство РПЛ и РФС, врачи, ветераны футбола, а также игроки и специалисты различных клубов, с которыми он работал.

    Ярдошвили похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

    • Заслуженный врач России умер 13 апреля.
    • Ему было 66 лет.
    • Матчи 26-го тура РПЛ начинались с минуты молчания в память об Ярдошвили.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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