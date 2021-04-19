«Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту» могут стать участниками Суперлиги Европы

Журналист Николо Скира назвал три клуба, которые могут присоединиться к Суперлиге Европы в ближайшие несколько дней.

По его информации, это «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту».

Ранее свое участие в турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».