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    «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту» могут стать участниками Суперлиги Европы

    Журналист Николо Скира назвал три клуба, которые могут присоединиться к Суперлиге Европы в ближайшие несколько дней.

    По его информации, это «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту».

    Ранее свое участие в турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

    • Старт Суперлиги Европы запланирован на август 2021 года.
    • Флорентино Перес стал президентом турнира.
    • ФИФА выразила неодобрительное отношение к созданию Суперлиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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