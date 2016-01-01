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    «Спартак» – фанатам команд Суперлиги Европы: «Если вам нужен новый клуб, мы всегда рядом»

    «Спартак» отреагировал на создание Суперлиги Европы.

    «Дорогие болельщики «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»!

    Если вам нужен новый клуб, который можно поддерживать, мы всегда рядом. С уважением, «Спартак» Москва», – говорится в публикации в твиттере.

    • 12 перечисленных клубов стали основателями и постоянными участниками Суперлиги Европы.
    • Ожидается, что до старта первого розыгрыша турнира к нему присоединятся еще три команды.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года. Матчи намерены проводить посреди недели вместо ЛЧ и ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3175

      Fusballer 7 минут назад

      В суперлигу только Зенит достоин попасть! Прочим там делать нечего!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +620

      Урия Гип 2 14 минут назад

      От Спартака одно название осталось. Да и то, в Европе уже никто и не
      помнит их "подвиги" из ХХ века. Больше помнят 0:7 от Ливерпуля.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      I'll be back 1 час назад

      Может лучше Уфу в Суперлигу?

      1
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      Рейтинг: +29

      Назарян 1 час назад

      вам лучще в Ф Н Л отправиться после вчеращнего позора а не в европу

      2
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      Рейтинг: +1621

      almanev > Назарян 1 час назад

      Ну, не болельщикам Краснодара писать про позор в этом сезоне

      0
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