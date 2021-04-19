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  • «Спартак» – фанатам команд Суперлиги Европы: «Если вам нужен новый клуб, мы всегда рядом»

«Спартак» – фанатам команд Суперлиги Европы: «Если вам нужен новый клуб, мы всегда рядом»

19 апреля 2021, 07:58
28

«Спартак» отреагировал на создание Суперлиги Европы.

«Дорогие болельщики «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»!

Если вам нужен новый клуб, который можно поддерживать, мы всегда рядом. С уважением, «Спартак» Москва», – говорится в публикации в твиттере.

  • 12 перечисленных клубов стали основателями и постоянными участниками Суперлиги Европы.
  • Ожидается, что до старта первого розыгрыша турнира к нему присоединятся еще три команды.
  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года. Матчи намерены проводить посреди недели вместо ЛЧ и ЛЕ.

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (28)
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Назарян
1618809670
вам лучще в Ф Н Л отправиться после вчеращнего позора а не в европу
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Урия Гип 2
1618813781
От Спартака одно название осталось. Да и то, в Европе уже никто и не помнит их "подвиги" из ХХ века. Больше помнят 0:7 от Ливерпуля.
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Fusballer
1618814179
В суперлигу только Зенит достоин попасть! Прочим там делать нечего!
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oyabun
1618816057
После матча с Уфой звучит как издевательство.
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NewLife
1618816584
Чем хуже идут дела, тем тупее посты Спартака.
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Микояновский мясокомбинат
1618820371
И станут тряпкой,о которую все будут вытирать ноги. Вот счастье )))
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Kollljan
1618824120
После позора от Уфы, такое заявление выглядит издевательством над собственными болельщиками.
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Kollljan
1618838757
Как бы уже завтра, по всем каналам не публиковались бы опровержения этой вести. Мол, туфта всё, никто ничего не слышал и никто ничего не знает.
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derrik2000
1618840155
ДИБИЛЫ сидят в пресс-службе Спартака. Да и в других службах тоже такие же. ЭТО я уже не раз повторял.
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derrik2000
1618844119
Немного не по теме "ветки", но всё таки где-то о Спартаке. Новость "с пылу с жару" с Телеграм: "Каррера уволен. Из Бари Серии С. Что скажете?" И ещё: " Карреру снова уволили, на этот раз из третьего по силе дивизиона Италии. Ничего нового — успеха после работы с Пилипчуком он не добивался нигде. Тренерское это просто не его. Сейчас Массимо может лишь сменить Тедеско носки, если немец вдруг пожелает. Шабашника не подпустят к Тушино на пушечный выстрел, также как и его друзей Бегемота с Трабукки. А то ишь — смотри, что удумали — Николича они хотят взять на замену Доменико." Это фантикам "супер-пупер мегатренера" карьеркина.
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