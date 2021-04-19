«Спартак» – фанатам команд Суперлиги Европы: «Если вам нужен новый клуб, мы всегда рядом»

«Спартак» отреагировал на создание Суперлиги Европы.

«Дорогие болельщики «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»!

Если вам нужен новый клуб, который можно поддерживать, мы всегда рядом. С уважением, «Спартак» Москва», – говорится в публикации в твиттере.