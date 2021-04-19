«Спартак» – фанатам команд Суперлиги Европы: «Если вам нужен новый клуб, мы всегда рядом»

«Спартак» отреагировал на создание Суперлиги Европы.
«Дорогие болельщики «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»!
Если вам нужен новый клуб, который можно поддерживать, мы всегда рядом. С уважением, «Спартак» Москва», – говорится в публикации в твиттере.
- 12 перечисленных клубов стали основателями и постоянными участниками Суперлиги Европы.
- Ожидается, что до старта первого розыгрыша турнира к нему присоединятся еще три команды.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года. Матчи намерены проводить посреди недели вместо ЛЧ и ЛЕ.
Источник: Официальный твиттер «Спартака»