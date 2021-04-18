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  • Тедеско: «Всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду»

Тедеско: «Всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду»

18 апреля 2021, 21:42
9

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остался недоволен игрой своей команды в матче против «Уфы» (0:3).

«Логично предположить, что против таких соперников надо думать, что будет после потери мяча. Этим мы занимаемся и отрабатываем с того момента, как я пришел в «Спартак». Мы теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам.

Сложно было еще и потому, что ряд игроков получил желтые карточки в начале игры. Но сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было концентрации, голода победы.

Сказались ли матчи «Зенита» и «Локомотива»? Все возможно, будь то сон, пища, судьи (сегодняшней игры это не касается), проблемы в семье. «Локо» девять матчей подряд одерживает победы, мы просто сегодня плохо играли», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» проиграл в день своего 99-летия – клуб был основан 18 апреля 1922 года.
  • Команда занимает третье место в РПЛ (47 очков).
  • Следующая игра – дома с ЦСКА (25 апреля).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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САДЫЧОК
1618772228
Ну уж нет , Тедеско ! Виноват ТЫ ! Так защита не должна играть . 3 центра защиты постоянно куда то бегают ..и их не успевают страховать Умяров Мозес и т.д.. Это что за Хрень игры защиты ?!
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maygli
1618772863
Тактически Тедеско проигрывает уже вторую игру. Если с Локо ещё баш на баш, игра равная была то сегодня ещё повезло что не 0:5. Полностью тактически проиграл и ничего не изменил во втором тайме.
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DOCTOR PENALTY
1618779664
Команде не нужны защитники. И полузащитники тоже, нужен хороший тренер.
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Дядя Серёжа
1618794932
Во всём тренер виноват. Гад. Это ж надо постараться В День Рожденья обосра.ься.
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paracetamol
1618805980
Твои игроки зажрались, а может и нажрались. В День рождения!
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Старикан
1618808804
То что вчера произошло, должно было произойти. Даже если посмотреть на последние победы (и с крупным счетом тоже), то все-равно было тревожно: в защите косячили прилично, просто везло! Но с Уфой, помимо проблем в защите, и в нападении ничего не получилось! В команде на сегодня нет лидера! Так, что всё закономерно! Надеюсь что на матч с армейцами сделают должные выводы!
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nik55
1618809356
очень странная игра----мне казалось что команды перед игрой поменялись местами в турнирной таблице но вина тренера больше всех так как игроки выполняли его установки
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SLADE2020
1618810898
Да нормально все. Полетали на небе, пора на землю спускаться. А то все мы - болельщики Спартака напрочь забыли, что защиты нет, что Промес далеко не кудесник, даже для РПЛ, что Ларсон, Соболев и Понсе нападающие не самого для РПЛ высокого уровня. В зимнее окно не было приобретено игрока для усиления обороны. А с чего надо комплектовать команду? Да, и кто нибудь напишет мне, что из под этого непонятного Хендрикса в Спартаке хотели?
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NewLife
1618816766
Ни слова о себе. Давай до свидания.
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