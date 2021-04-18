Тедеско: «Всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остался недоволен игрой своей команды в матче против «Уфы» (0:3).
«Логично предположить, что против таких соперников надо думать, что будет после потери мяча. Этим мы занимаемся и отрабатываем с того момента, как я пришел в «Спартак». Мы теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам.
Сложно было еще и потому, что ряд игроков получил желтые карточки в начале игры. Но сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было концентрации, голода победы.
Сказались ли матчи «Зенита» и «Локомотива»? Все возможно, будь то сон, пища, судьи (сегодняшней игры это не касается), проблемы в семье. «Локо» девять матчей подряд одерживает победы, мы просто сегодня плохо играли», – сказал Тедеско.
- «Спартак» проиграл в день своего 99-летия – клуб был основан 18 апреля 1922 года.
- Команда занимает третье место в РПЛ (47 очков).
- Следующая игра – дома с ЦСКА (25 апреля).