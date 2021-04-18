Тедеско: «Всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остался недоволен игрой своей команды в матче против «Уфы» (0:3).

«Логично предположить, что против таких соперников надо думать, что будет после потери мяча. Этим мы занимаемся и отрабатываем с того момента, как я пришел в «Спартак». Мы теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам.

Сложно было еще и потому, что ряд игроков получил желтые карточки в начале игры. Но сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было концентрации, голода победы.

Сказались ли матчи «Зенита» и «Локомотива»? Все возможно, будь то сон, пища, судьи (сегодняшней игры это не касается), проблемы в семье. «Локо» девять матчей подряд одерживает победы, мы просто сегодня плохо играли», – сказал Тедеско.