Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Тедеско: «Всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остался недоволен игрой своей команды в матче против «Уфы» (0:3).

    «Логично предположить, что против таких соперников надо думать, что будет после потери мяча. Этим мы занимаемся и отрабатываем с того момента, как я пришел в «Спартак». Мы теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам.

    Сложно было еще и потому, что ряд игроков получил желтые карточки в начале игры. Но сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было концентрации, голода победы.

    Сказались ли матчи «Зенита» и «Локомотива»? Все возможно, будь то сон, пища, судьи (сегодняшней игры это не касается), проблемы в семье. «Локо» девять матчей подряд одерживает победы, мы просто сегодня плохо играли», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» проиграл в день своего 99-летия – клуб был основан 18 апреля 1922 года.
    • Команда занимает третье место в РПЛ (47 очков).
    • Следующая игра – дома с ЦСКА (25 апреля).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2021 21:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20653

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Команде не нужны защитники. И полузащитники тоже, нужен хороший тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4442

      maygli 1 час назад

      Тактически Тедеско проигрывает уже вторую игру. Если с Локо ещё баш на баш, игра равная была то сегодня ещё повезло что не 0:5. Полностью тактически проиграл и ничего не изменил во втором тайме.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6605

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Ну уж нет , Тедеско ! Виноват ТЫ ! Так защита не должна играть . 3 центра защиты постоянно куда то бегают ..и их не успевают страховать Умяров Мозес и т.д..
      Это что за Хрень игры защиты ?!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84671
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru