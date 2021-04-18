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Тедеско извинился за поражение от «Уфы»

18 апреля 2021, 21:26
41

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принес извинения болельщикам клуба после матча с «Уфой» (0:3).

«Приношу извинения перед всеми болельщиками «Спартакам» за результат. Не было ни агрессии, ни эмоций. Мы играли как дети.

Всю неделю старались поддерживать высокой ритм в тренировках, было много теоретических занятий. Для нас эта игра была сродни финалу. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы добиться победы». – сказал Тедеско.

  • «Спартак» проиграл в день своего 99-летия – клуб был основан 18 апреля 1922 года.
  • Команда занимает третье место в РПЛ (47 очков).
  • Следующая игра – дома с ЦСКА (25 апреля).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (41)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ivany4
1618770664
Ваши извинения будут видны на табло после матча с конями. А примут их болельщики или нет, будет зависеть какие цифры будут на табло.
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JTherry
1618771016
"Для нас эта игра была сродни финалу..." ...так играть в финале недопустимо! вы не играли, вы мучились на поле... зато перед матчем выпускаете такие восторженные ролики, как "готовитесь")) когда команда готовится, она должна показывать приличную игру на поле, а не сливать 0:3 в день рождения клуба... это порнография, а не игра, вас "порет" клуб без финансовой поддержки, причем выносит в одну калитку!
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aleks14326
1618772239
Эмоционально игроки были никакие,сказалось судейство с паровозами . там судьи душили Спартак.Я думаю игроки не оправились +отсутствие Джикии и Соболева,Кутепов здесь косячил и не успевал выбрать нормальную позицию.Ошибка тренера ,нельзя было ставить Мозеса налево там он никакой
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maygli
1618772244
Врёт. "На голубом глазу" врёт. Видно по его бегающим глазкам.
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cheser1970
1618772471
Вот меня всегда удивляют тренеры команд всё время судей винят им бы поучиться у великого тренера Алекса Фергюсона он много лет назад сказал: Ни один судья не сможет помешать команде выиграть если она этого захочет.
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УхоГорлоНос
1618773068
Так это, кто виноват в поражении? Когда спам снимается? Ясно дело, что тут заговор судейский
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zigbert
1618773793
С такими командами надо играть с позиции силы а Спартак играл в непонятный футбол.
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VVM1964
1618775530
" Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью! " - жду конской крови через неделю , хоть одно принципиальное противостояние в сезоне должно быть выиграно , даже если надо " лечь костьми " на поле , а мы отходчивые - мы простим ))
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житель СПб
1618777769
Газизов хорошо изучил Спартак, представлял, что можно от него ждать. А Тедеско ничего нестандартного не предложил - хотя это была обязанность тренера. Результат известен.
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Vepras
1618810366
Может Тедеско сыграл на тотализаторе ? Там огромные деньги подняли на коэффициентах.
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