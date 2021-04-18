Тедеско извинился за поражение от «Уфы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принес извинения болельщикам клуба после матча с «Уфой» (0:3).
«Приношу извинения перед всеми болельщиками «Спартакам» за результат. Не было ни агрессии, ни эмоций. Мы играли как дети.
Всю неделю старались поддерживать высокой ритм в тренировках, было много теоретических занятий. Для нас эта игра была сродни финалу. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы добиться победы». – сказал Тедеско.
- «Спартак» проиграл в день своего 99-летия – клуб был основан 18 апреля 1922 года.
- Команда занимает третье место в РПЛ (47 очков).
- Следующая игра – дома с ЦСКА (25 апреля).
Источник: «Спорт-Экспресс»