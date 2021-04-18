Тедеско извинился за поражение от «Уфы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принес извинения болельщикам клуба после матча с «Уфой» (0:3).

«Приношу извинения перед всеми болельщиками «Спартакам» за результат. Не было ни агрессии, ни эмоций. Мы играли как дети.

Всю неделю старались поддерживать высокой ритм в тренировках, было много теоретических занятий. Для нас эта игра была сродни финалу. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы добиться победы». – сказал Тедеско.