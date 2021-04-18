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    Тедеско извинился за поражение от «Уфы»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принес извинения болельщикам клуба после матча с «Уфой» (0:3).

    «Приношу извинения перед всеми болельщиками «Спартакам» за результат. Не было ни агрессии, ни эмоций. Мы играли как дети.

    Всю неделю старались поддерживать высокой ритм в тренировках, было много теоретических занятий. Для нас эта игра была сродни финалу. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы добиться победы». – сказал Тедеско.

    • «Спартак» проиграл в день своего 99-летия – клуб был основан 18 апреля 1922 года.
    • Команда занимает третье место в РПЛ (47 очков).
    • Следующая игра – дома с ЦСКА (25 апреля).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2021 21:26
    Комментарии38
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      Рейтинг: +4442

      maygli 10 минут назад

      Тедеско о 0:3 с «Уфой»: «Каждый сыграл очень плохо, все мысли были только о ЦСКА. Вина лежит на мне»

      0
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      Рейтинг: +20652

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Кто как, а я готов его простить, только бы быстрее уехал.

      0
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      Рейтинг: +6759

      житель СПб 35 минут назад

      Газизов хорошо изучил Спартак, представлял, что можно от него ждать. А Тедеско ничего нестандартного не предложил - хотя это была обязанность тренера. Результат известен.

      1
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      Рейтинг: +36

      I'll be back 40 минут назад

      Из неофициальных источников.
      (JTherry + zigbert) -Тедеско= Новые тренеры клуба Спартак

      1
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      Рейтинг: +26142

      VVM1964 1 час назад

      " Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью! " - жду конской крови через неделю , хоть одно принципиальное противостояние в сезоне должно быть выиграно , даже если надо " лечь костьми " на поле , а мы отходчивые - мы простим ))

      1
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      Рейтинг: +84699

      zigbert 1 час назад

      С такими командами надо играть с позиции силы а Спартак играл в непонятный футбол.

      5
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      Рейтинг: +12919

      JTherry > zigbert 1 час назад

      а есть ли она - "позиция силы" у нынешнего Спартака? сколько смотрю футбол последних 2-3 лет, так до сих пор и не убедили меня в этом ни игроки, ни тренеры... я не понял во что "играл" Спартак и играл ли вообще сегодня?( так "лохануться" в свой день рождения может только наша команда...

      3
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      Рейтинг: +84699

      zigbert > JTherry 1 час назад

      С Локомотивом решили играть первым номером но обожглись. Здесь же какая то осторожная игра без подходов к воротам и остроты.

      1
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      Рейтинг: +26142

      VVM1964 > JTherry 1 час назад

      Не скажи - вынужден признать , что последние 2 матча это определенный просчет в тренерской установке - не надо было оголтело бросаться на Локо ( даже пропустив первый гол ) , думаю в полном составе , при разумной тактике , с сыгравшим тяжелый кубковый матч в середине недели , можно , а очень вероятно и смогли бы получить приемлемый результат - ничью ( на чужом поле с набравшим ход Локо - это вполне ) , а сегодня вообще не понятно - сонная усталая , НЕ МОТИВИРОВАННАЯ команда на поле и не в физике дело , последние пол часа показали это . Ну даже с потерей 3 игроков основы , считаю , что Спартак ( при должной мотивации ) ОБЯЗАН был НА СВОЕМ поле , в СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ показать нечто большее , а главное - МОГ ((

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      Рейтинг: +12919

      JTherry > zigbert 1 час назад

      прочитал здесь у одного болелы зенита, что "Спартак - команда куража..." готов согласиться с этим мнением, но ведь и без эмоций ни одну игру не выиграешь... а сегодня настрой отсутствовал у игроков Спартака, в отличие от игроков Уфы... хотя должно было быть наоборот...

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      Рейтинг: +9061

      alex1951 > zigbert 1 час назад

      Cаш..... Все живы-здоровы .....Из положительного.
      Команда сохранила 3е место.
      Сохраняет проход в Лигу Ч.
      И надейся ,что это был последний ,случайный косяк.
      ps И очень личное мнение. Я не верил в импортных тренеров....никогда.

      1
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      Рейтинг: +12919

      JTherry > VVM1964 1 час назад

      просчет в установке, возможно, и был, мы же этого не узнаем, другое дело, как ее выполняли игроки команды Спартак... пока я вижу, что Газик смог "натянуть" Федуна дважды - когда пришел пополнить свои финансы, и сегодня, когда начисто разбил в день рождения Спартак...

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      Рейтинг: +84699

      zigbert > JTherry 1 час назад

      Это верно, с настроем что то не получилось но было и невезение. Забей Спартак хотя бы один гол, игра могла измениться. Беленов много спасал.

      1
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      Рейтинг: +84699

      zigbert > alex1951 57 минут назад

      Хорошие тренеры к сожалению не у нас.
      Спасибо за сочувствие Леш.

      0
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      Рейтинг: +12919

      JTherry > zigbert 49 минут назад

      сегодня не только с настроем были проблемы, но и с выполнением своих обязанностей игроков всех линий: в защите - привычный глазу бардак, будто ее и нет вообще, в полузащите - дыра или спотыкач Умярова с Кралом, а нападение не знало, как преодолеть вратаря и защиту Уфы... сезон провалили с треском! а игроки перед матчем фиалки сажали, вместо тренировки, и на машинках рассекали по территории стадиона...

      0
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      Рейтинг: +36

      I'll be back 1 час назад

      Извиняться надо так фильм Ширли-Мырли
      -"Прости меня Bасенька дуру грешную"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1800

      FRZZ 1 час назад

      Теперь кому на хрен нужны твои извинения? С Тедеско нужно было попрощаться в тот же день, когда он объявил об уходе. Человек уходит, он уже почти не несет ответственности за команду, зачем тогда продолжать работу, болельщики ждали победу, а он взял проиграл позорно, значит не доработал, ему плевать на болельщиков.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +774

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Так это, кто виноват в поражении?
      Когда спам снимается?
      Ясно дело, что тут заговор судейский

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Atom2020 2 часа назад

      Что за "мы"? ... Скажи конкретно, кто виноват ... Ты, что не умеешь тренировать или какой-то кривоногий футболист мяч не туда пинает ...

      1
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