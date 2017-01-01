Слуцкий – после победы над «Уралом»: «Судейство не соответствовало уровню РПЛ»

"Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты" Разные моменты, разные трактовки)
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством в матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0). Встречу обслуживал петербуржец Артем Любимов.
– На ваш взгляд, качество судейства сегодня соответствовало уровню РПЛ?
– Нет, качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ.
- «Рубин» заканчивал матч в меньшинстве.
- Казанцы идут в зоне еврокубков.
- Любимов в текущем сезоне дебютировал в качестве главного судьи РПЛ.