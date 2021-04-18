Слуцкий – после победы над «Уралом»: «Судейство не соответствовало уровню РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством в матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0). Встречу обслуживал петербуржец Артем Любимов.

– На ваш взгляд, качество судейства сегодня соответствовало уровню РПЛ?

– Нет, качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ.