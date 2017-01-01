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    Слуцкий – после победы над «Уралом»: «Судейство не соответствовало уровню РПЛ»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством в матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0). Встречу обслуживал петербуржец Артем Любимов.

    – На ваш взгляд, качество судейства сегодня соответствовало уровню РПЛ?

    – Нет, качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ.

    • «Рубин» заканчивал матч в меньшинстве.
    • Казанцы идут в зоне еврокубков.
    • Любимов в текущем сезоне дебютировал в качестве главного судьи РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 15:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +764

      Mr Green 34 минуты назад

      "Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты" Разные моменты, разные трактовки)

      0
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      Рейтинг: +1014

      Atom2020 35 минут назад

      Тренер: "На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ." ...
      Судья: "На мой взгляд, этот тренер не готов тренировать клуб РПЛ"

      1
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      Рейтинг: +21770

      Боцман59rus 35 минут назад

      Как раз таки соответствовало. И то и другое днище полное.
      Людям, потратившим время, посмотрев этот матч на стадионе, в этот солнечный выходной, огромное уважение и соболезнования)))

      3
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      Рейтинг: -376

      Аден 35 минут назад

      стыдно за бЗенит, стыдно за этих грязных, вся зараза от них и с судейством в том числе..

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