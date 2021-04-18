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  • Слуцкий – после победы над «Уралом»: «Судейство не соответствовало уровню РПЛ»

Слуцкий – после победы над «Уралом»: «Судейство не соответствовало уровню РПЛ»

18 апреля 2021, 15:16
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством в матче 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0). Встречу обслуживал петербуржец Артем Любимов.

– На ваш взгляд, качество судейства сегодня соответствовало уровню РПЛ?

– Нет, качество судейства сегодня было нижайшее. Вопрос даже не в том, что он назначил пенальти и удалил нашего игрока. Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты, он пропускал огромное количество нарушений правил. Я не увидел вообще никакой ни системы, ни последовательности. На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ.

  • «Рубин» заканчивал матч в меньшинстве.
  • Казанцы идут в зоне еврокубков.
  • Любимов в текущем сезоне дебютировал в качестве главного судьи РПЛ.

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Урал Рубин Слуцкий Леонид Любимов Артем
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1618752519
Как раз таки соответствовало. И то и другое днище полное. Людям, потратившим время, посмотрев этот матч на стадионе, в этот солнечный выходной, огромное уважение и соболезнования)))
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Atom2020
1618752549
Тренер: "На мой взгляд, этот судья не готов судить матчи РПЛ." ... Судья: "На мой взгляд, этот тренер не готов тренировать клуб РПЛ"
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Mr Green
1618752606
"Вопрос в том, что абсолютно по-разному трактовались разные моменты" Разные моменты, разные трактовки)
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BANNIKOV1970
1618756465
Вилкова грёбнули,новый появился
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BarStep
1618757380
Пока у нас после матча, каждый кому не лень (а главное тренеры и функционеры клубов!) будут делать оценку и "разбирать" работу судей, а не собственно себя и действия своих игроков - ситуация никогда не изменится, а даж наоборот.. Хоть кого им привези в качестве рефери, - недовольные будут искать виноватых именно в этом блоке, ведь им это позволили и ненужно копаться (копать) в себе.. Ведь у Слуцкого команда играла с Уралом в говно, зачем про это говорить и тем более разбирать свои промахи..
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Вомбат
1618760605
Мрак, конечно. И игра мрак, и судейство мрак. Я, в отличие от нищих духом неадекватов определенной расцветки, не верю в приказы судьям типа "Такую-то команду в еврокубки не пущать", и надеюсь, что такое позорное судейство в матчах Рубина больше не повторится. Но сегодня это было ужасно.
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