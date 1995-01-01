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    «Спартак» написал новые письма в КДК, обвинив бригаду Левникова во лжи

    «Спартак» инициировал продолжение разбирательства по делу о посещении начальником команды «Локомотива» Станиславом Сухиной судейской перед матчем 25-го тура РПЛ. Теперь спартаковцы попросили разобрать действия арбитров.

    «Московский «Спартак» направил в РФС еще два письма, в которых попросил обратить внимание на слова арбитра Кирилла Левникова. Дело в том, что он (а также и его ассистенты) написали в своих объяснительных, что Сухина заходил в судейскую всего один раз. Но они соврали.

    Во время просмотра камер наблюдения выяснилось, что начальник «Локо» на самом деле зашел в кабинет к судьям четыре раза – трижды до матча (при этом один раз вместе с массажистом команды), и еще один раз – после.

    Теперь «Спартак» просит проверить судей по 122-й статье Дисциплинарного регламента РФС. Если вина арбитров будет доказана, Левникова и его бригаду могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев.

    В РФС официально подтвердили получение писем от красно-белых и сообщили, что будут разбираться во всех обстоятельствах дела», – сообщил источник.

    • «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской.
    • Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Аналогичный штраф заплатит и начальник команды «Спартака» Василий Козловцев, который также заходил в судейскую, но после окончания встречи.
    • «Спартак» проиграл в матче со счетом 0:2.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии18
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      Рейтинг: +6503

      "supermax" 7 минут назад

      ".....что будут разбираться во всех обстоятельствах дела".....ахахах...а кто там папенька у Кирюши Левникова то?

      1
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      Рейтинг: +3530

      rash1959 51 минуту назад

      Если сразу не наказали, то теперь от рфс можно ожидать только вынесения благодарности судейской бригаде, и сукине персонально.

      1
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      Рейтинг: +7382

      KPCCSPB 54 минуты назад

      Ну и позор. Народное посмешище, давайте, веселит народ своими слёзками, и памперс поменяйте.

      4
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      Рейтинг: +27668

      oyabun 1 час назад

      Ну так предполагаемое решение решение КДК нам уже известно. Еще один матч без зрителей для Локо. Просто не хотят выносить сор из избы. Если этот гадюшник разворошить, там столько дерьма вылезет.. А оно им надо?

      3
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      Рейтинг: +270

      PahaSpartak 1 час назад

      Прочему Сухина, а не Сухин, например?

      0
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      Рейтинг: +2758

      absent32 1 час назад

      мдааааааааааааааааааааа... а потом говорят, почему у нас не любят Спартак болельщики других клубов! вот пример, сопли, сопли, сопли, цука, одни сопли, а ж до бесячего!!!

      7
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      Рейтинг: +3097

      Fusballer > absent32 1 час назад

      Это скорее про Зенит))) Его больше всех не любят) По моим ощущениям)))

      2
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      Рейтинг: -102

      Свин-токсик > absent32 1 час назад

      Алё, сволочи, вы матч смотрели вообще? Там помимо эпизодов в штрафной такое арбитры наворотили, что любой клуб на месте Спартак захотел бы вас уничтожить.

      2
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      Рейтинг: +20670

      silver29 > absent32 1 час назад

      ты гнида лоховозная вообще бы не вякал со своими проводницами

      4
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      Рейтинг: +162

      Dmitriy 71 > absent32 1 час назад

      Ты тупой баран. Тут на лицо занос (взятка). Этих продажных сук надо судить и очищать от футбола асе это дерьмо.

      2
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      Рейтинг: +187

      Боцман52 > absent32 1 час назад

      Спартак то хоть про свой матч шорох наводит, а вот некоторые клубы писали кляузы про матч, который их никак не касался. И потом что ж вы про Сухину ничего не пишете? Есть регламент, а Сухина как к себе домой ходит. Что ему там делать, аж четыре раза.

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      Рейтинг: +2758

      absent32 > silver29 29 минут назад

      мне вот что не нравится, когда люди оскорбляют других людей, особенно тело ниже комментарием. если я выразился к вашему клубу каким то недовольным образом, это не значит что я выражаю такую же позицию к болельщикам Спартака. уважай в первую очередь себя, а потом начнешь и других уважать. ни разу здесь не написал типа что то МЯСО или СВИНЬИ. а гнидой будешь ты пока не научишься уважать других людей. не хочу писать сто комментов, напишу тут тому барану ниже, что если у самого растут рога это не повод других людей ровнять под себя. у меня все господа!!!

      3
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      Рейтинг: +20670

      silver29 > absent32 24 минуты назад

      ты соплежуй утрись на своей третьей полке, твое мнение о клубе Спартак интересует только блохастый контингент и то из-за срюча, если бы ты был адекватным болельщиком то выступал бы по-делу основываясь на статьях регламента. Лично я вижу причину поражения конкретно в этом матче в физруке тедеско, но с тобой я это обсуждать не буду.

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      Рейтинг: -369

      Спартач80 > absent32 23 минуты назад

      Ну а смысл тут что-то скрывать?У них камеры висят,надеялись на русский авось?Смысл в их вранье,если они все белые и пушистые?На лицо сговор и отмазывают сынка Левникова,всеми имеющимися средствми.Что тут не ясно,если Сухина из их мафии?...

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      Рейтинг: -369

      Спартач80 > absent32 17 минут назад

      Я даже не утверждаю,что тут подкуп деньгами.Возможно у папани судейки этого,должок старый,перед Сухиной,ну или дружат семьями.Спартак методично давят судьи,он защищается законными методами.Почему плак-то?Бомжи,как то сразу забыли свои нюни,с обещанием уйти в чемп Украины.Ну те то люди,совсем без чести и совести-им положено.

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      Рейтинг: +3097

      Fusballer 1 час назад

      Да ладно, зачем жаловаться! Заходил по старой привычке - бывший арбитр, как-никак.

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      Рейтинг: +162

      Dmitriy 71 > Fusballer 1 час назад

      Ты в это сам то веришь?

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      Рейтинг: +3097

      Fusballer > Dmitriy 71 1 час назад

      Нет, конечно)))

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