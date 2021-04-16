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  • «Спартак» написал новые письма в КДК, обвинив бригаду Левникова во лжи

«Спартак» написал новые письма в КДК, обвинив бригаду Левникова во лжи

16 апреля 2021, 19:29
33

«Спартак» инициировал продолжение разбирательства по делу о посещении начальником команды «Локомотива» Станиславом Сухиной судейской перед матчем 25-го тура РПЛ. Теперь спартаковцы попросили разобрать действия арбитров.

«Московский «Спартак» направил в РФС еще два письма, в которых попросил обратить внимание на слова арбитра Кирилла Левникова. Дело в том, что он (а также и его ассистенты) написали в своих объяснительных, что Сухина заходил в судейскую всего один раз. Но они соврали.

Во время просмотра камер наблюдения выяснилось, что начальник «Локо» на самом деле зашел в кабинет к судьям четыре раза – трижды до матча (при этом один раз вместе с массажистом команды), и еще один раз – после.

Теперь «Спартак» просит проверить судей по 122-й статье Дисциплинарного регламента РФС. Если вина арбитров будет доказана, Левникова и его бригаду могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев.

В РФС официально подтвердили получение писем от красно-белых и сообщили, что будут разбираться во всех обстоятельствах дела», – сообщил источник.

  • «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской.
  • Самого Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Аналогичный штраф заплатит и начальник команды «Спартака» Василий Козловцев, который также заходил в судейскую, но после окончания встречи.
  • «Спартак» проиграл в матче со счетом 0:2.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Левников Кирилл
Комментарии (33)
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Fusballer
1618590773
Да ладно, зачем жаловаться! Заходил по старой привычке - бывший арбитр, как-никак.
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absent32
1618592099
мдааааааааааааааааааааа... а потом говорят, почему у нас не любят Спартак болельщики других клубов! вот пример, сопли, сопли, сопли, цука, одни сопли, а ж до бесячего!!!
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oyabun
1618593846
Ну так предполагаемое решение решение КДК нам уже известно. Еще один матч без зрителей для Локо. Просто не хотят выносить сор из избы. Если этот гадюшник разворошить, там столько дерьма вылезет.. А оно им надо?
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rash1959
1618594568
Если сразу не наказали, то теперь от рфс можно ожидать только вынесения благодарности судейской бригаде, и сукине персонально.
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"supermax"
1618597203
".....что будут разбираться во всех обстоятельствах дела".....ахахах...а кто там папенька у Кирюши Левникова то?
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NewLife
1618598156
Не обращать внимание на п.издеж местных представителей голубой помойки и на потерявших надежду пессимистов, которые могли бы не выставлять свои пораженческие настроения напоказ. Еще раз повторю, надо макать жуликов в их дерьмо, пока сортир под названием РФС не взорвется, и все, включая правоохранителей, не увидят сколько там расползается опарышей.
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Валерий1965
1618598583
Традиционный визг)))) Однозначно заговор против "народной" команды!
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JTherry
1618600841
если вина арбитров будет доказана, Левникова и его бригаду могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев... ...Левников непотопляемый, его папик отмажет, у него даже ни одного "косяка" нет по данным ЭСК - "святой" судейка...)
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Hektor 84
1618606877
Спартак ни когда не будет терпилой, в отличии от ЦСКА и Локомотива! Надо кому то начинать очищение помойной рпл. Надо еще привлечь внимание УЕФА к этой ситуации. А то папа Левников из сыночка лепит святого судью. Все жалобы на него отмазаны. Чтоб такого больше не повторялось надо отлучать от футбола. Штрафы которые РФС выписывает не существенные для клуба и Сухины.
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Владислав Vlad
1618608166
Читаю некоторых и удивляюсь - то ли малолетки пишут, то ли терпилы конченные. Алё. РПЛ уже на илистом дне из-за судейской системы. А Спартак - единственный клуб, кто не боится идти против этой системы. Вместо того, что бы поддержать попытки разоблачения судейского корпуса, вы пишите про какое-то нытьё. Любой из болельщиков Спартака был бы только рад, если бы и другие клубы стали бы больше требовать от судей. Хотя бы побольше профессионализма. Хотя....... Нас Рать на вашу точку зрения.
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