«Спартак» написал новые письма в КДК, обвинив бригаду Левникова во лжи

«Спартак» инициировал продолжение разбирательства по делу о посещении начальником команды «Локомотива» Станиславом Сухиной судейской перед матчем 25-го тура РПЛ. Теперь спартаковцы попросили разобрать действия арбитров.

«Московский «Спартак» направил в РФС еще два письма, в которых попросил обратить внимание на слова арбитра Кирилла Левникова. Дело в том, что он (а также и его ассистенты) написали в своих объяснительных, что Сухина заходил в судейскую всего один раз. Но они соврали.

Во время просмотра камер наблюдения выяснилось, что начальник «Локо» на самом деле зашел в кабинет к судьям четыре раза – трижды до матча (при этом один раз вместе с массажистом команды), и еще один раз – после.

Теперь «Спартак» просит проверить судей по 122-й статье Дисциплинарного регламента РФС. Если вина арбитров будет доказана, Левникова и его бригаду могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев.

В РФС официально подтвердили получение писем от красно-белых и сообщили, что будут разбираться во всех обстоятельствах дела», – сообщил источник.