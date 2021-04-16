«Арена Химки» готова принять матч «Локомотив» – «Динамо»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов сообщил о готовности стадиона принять игру 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

«У нас пока информации такого рода нет. Если будет обращение, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок по этой дате нет.

Сильно двигаться не придeтся, следовательно, стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы», – сказал Устинов.