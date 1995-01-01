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    «Арена Химки» готова принять матч «Локомотив» – «Динамо»

    Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов сообщил о готовности стадиона принять игру 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

    «У нас пока информации такого рода нет. Если будет обращение, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок по этой дате нет.

    Сильно двигаться не придeтся, следовательно, стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы», – сказал Устинов.

    • «Локомотив» наказан одним матчем на нейтральном поле за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед дерби со «Спартаком».
    • Игра «Локо» – «Динамо» состоится 8 мая.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12506

      Garrincha58 1 час назад

      а смысл в Химки или Медведки, надо чтобы они ехали скажем в Саранск или Томск пусть там играют, а так нашли тоже наказание

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      Рейтинг: +16998

      vladimir-7 > Garrincha58 1 час назад

      Они могли играть где угодно, Лужники, ВЭБ Арена, Открытие Банк Арена, лишь бы не на домашнем РЖД Арена.

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