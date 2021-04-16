Три матча «Герты» перенесены из-за ухода всей команды на карантин

В «Герте» зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.

В связи с этим все футболисты и тренеры отправлены на карантин. Такие меры приняты по требованию властей Берлина.

Из-за ограничений «Герта» не сможет участвовать в соревнованиях до 28 апреля, поэтому матчи с «Майнцем», «Фрайбургом» и «Шальке» перенесены на более поздний срок.