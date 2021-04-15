Лига Европы. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вильярреал» и «Рома» вышли в полуфинал

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» еще раз победил «Гранаду» со счетом 2:0 и прошел дальше.

«Вильярреал» также выиграл обе встречи у загребского «Динамо».

«Рома» после гостевой победы над «Аяксом» на своем поле сыграла вничью с амстердамцами и пробилась в полуфинал турнира.

«Арсенал» после домашней ничьей с пражской «Славией» разгромил соперника на выезде и вышел в следующий раунд ЛЕ.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи

Манчестер Юнайтед (Англия) – Гранада (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кавани, 6; 2:0 – Вальехо (в свои ворота), 90.

Первый матч: 2:0.

Рома (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бробби, 49; 1:1 – Джеко, 72.

Первый матч: 2:1.

Славия (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Пепе, 18; 0:2 – Ляказетт (с пенальти), 21; 0:3 – Сака, 24; 0:4 – Ляказетт, 77.

Первый матч: 1:1.

Вильярреал (Испания) – Динамо (Хорватия) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Алькасер, 36; 2:0 – Морено, 43; 2:1 – Оршич, 74.

Первый матч: 1:0.

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