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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вильярреал» и «Рома» вышли в полуфинал

    Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

    «Манчестер Юнайтед» еще раз победил «Гранаду» со счетом 2:0 и прошел дальше.

    «Вильярреал» также выиграл обе встречи у загребского «Динамо».

    «Рома» после гостевой победы над «Аяксом» на своем поле сыграла вничью с амстердамцами и пробилась в полуфинал турнира.

    «Арсенал» после домашней ничьей с пражской «Славией» разгромил соперника на выезде и вышел в следующий раунд ЛЕ.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Гранада (Испания) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кавани, 6; 2:0 – Вальехо (в свои ворота), 90.

    Первый матч: 2:0.

    Рома (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бробби, 49; 1:1 – Джеко, 72.

    Первый матч: 2:1.

    Славия (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Пепе, 18; 0:2 – Ляказетт (с пенальти), 21; 0:3 – Сака, 24; 0:4 – Ляказетт, 77.

    Первый матч: 1:1.

    Вильярреал (Испания) – Динамо (Хорватия) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Алькасер, 36; 2:0 – Морено, 43; 2:1 – Оршич, 74.

    Первый матч: 1:0.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    15.04.2021 23:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12795

      JTherry 36 минут назад

      все 4 команды вышли по делу, просто - сильнее... результаты были предсказуемы сразу после жеребьевки...

      0
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      Рейтинг: +6848

      GoLenaStop 42 минуты назад

      Предсказуемый результат.
      Единственно - у Аякса был шанс.

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