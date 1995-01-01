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    «Локомотив» не отправлял в КДК видео с начальником «Спартака», заходящим в судейскую

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет пока не получил видеозапись, на которой начальник «Спартака» Василий Козловцев зашел в судейскую комнату на «РЖД-Арене».

    «На данный момент в КДК никаких материалов от «Локомотива» не поступало. Заседание по этому делу пройдeт в пятницу, но новых материалов пока нет», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1502

      BANNIKOV1970 41 минуту назад

      вас же и наскребнут согласно пункту правил

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      Рейтинг: +8630

      NewLife 54 минуты назад

      Зашел Сухина, а вышел Козловцев. Ловкость рук и никакого мошенничества. Классно чиновники через журналюг всех развели на скандальчик, чтобы отвлечь внимание от купленных Левникова и Иванова, у которых на виду у тысяч зрителей локоть Пабло меняет направление полета мяча после выстрела Мозеса. И все про это забыли и базарят только о судейской комнате.

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