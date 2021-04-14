Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» не отправлял в КДК видео с начальником «Спартака», заходящим в судейскую

«Локомотив» не отправлял в КДК видео с начальником «Спартака», заходящим в судейскую

14 апреля 2021, 18:24
11

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет пока не получил видеозапись, на которой начальник «Спартака» Василий Козловцев зашел в судейскую комнату на «РЖД-Арене».

«На данный момент в КДК никаких материалов от «Локомотива» не поступало. Заседание по этому делу пройдeт в пятницу, но новых материалов пока нет», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

«Спартак» – о начальнике команды в судейской: «Это не нарушение. Судья должен ознакомиться с протоколом»

Сухина: «В судейскую я не заходил. Был в предбаннике»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1618416129
Зашел Сухина, а вышел Козловцев. Ловкость рук и никакого мошенничества. Классно чиновники через журналюг всех развели на скандальчик, чтобы отвлечь внимание от купленных Левникова и Иванова, у которых на виду у тысяч зрителей локоть Пабло меняет направление полета мяча после выстрела Мозеса. И все про это забыли и базарят только о судейской комнате.
Ответить
BANNIKOV1970
1618416900
вас же и наскребнут согласно пункту правил
Ответить
derrik2000
1618419766
Как уже это всё надоело!!! Вместо ФУТБОЛА - "дыр-дыр", а вместо ОБСУЖДЕНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ - хрень какая-то: якобы судейские скандалы, какой-то искусственный "разогрев" всякой околофутбольной шелухи которое, правда, псевдоболельщикам очень нравится, и прочая чушь, которая закрывает собой главное - ФУТБОЛА В РОССИИ НЕТ! А что есть? А есть "успешный бизЬнес на дыр-дыр".
Ответить
kliker
1618421236
Непонятливый какой опоздунец.. Сухина же ясно говорил Козловцеву: "Левников и Иванов работают только по предоплате!. Заходить надо До, а не После матча." "Деньги - утром, стулья - вечером."
Ответить
ivany4
1618422404
Сериал, РФС и Тайная комната, продолжается. Меняются только участники.))
Ответить
житель СПб
1618426874
Вот мило, как здесь пишут: у Локо вошел в тайную комнату Начальник клуба, а у Спартака - сотрудник клуба... Правда, интересно?
Ответить
житель СПб
1618426928
И то, что Локо не хочет раздувать скандал - его характеризует положительно.
Ответить
maygli
1618429797
Давайте дождёмся пятницы.
Ответить
srg38
1618484170
Локомотив очередной раз заслужил уважение, спортаг - унижаются всё сильнее и сильнее.
Ответить
Deleted user
1618536304
­­­В­­­ы­­­л­­­о­­ж­и­л­­а­ ­ф­­о­­­т­­­о­­­ ­­с­­­в­­о­е­­­й­ ­­ю­­н­­о­й­­­ ­­­в­л­а­­ж­­н­­о­­­й­ ­п­­и­­з­­д­­е­н­­к­­­и­,­­ ­­з­а­ц­­е­­­н­­и­те ­­-­ ­­­W­­W­W­­.­R­­U­1­­7­.­C­­­L­­­U­­­B
Ответить
Главные новости
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
19
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Все новости
Все новости
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
2
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
4
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
173
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+