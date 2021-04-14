«Локомотив» не отправлял в КДК видео с начальником «Спартака», заходящим в судейскую

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет пока не получил видеозапись, на которой начальник «Спартака» Василий Козловцев зашел в судейскую комнату на «РЖД-Арене».
«На данный момент в КДК никаких материалов от «Локомотива» не поступало. Заседание по этому делу пройдeт в пятницу, но новых материалов пока нет», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».
- В «Спартаке» подтвердили, что сотрудник клуба заходил в судейскую.
- Начальник «Локомотива» Станислав Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем.
- Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
- «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
«Спартак» – о начальнике команды в судейской: «Это не нарушение. Судья должен ознакомиться с протоколом»
Сухина: «В судейскую я не заходил. Был в предбаннике»
Источник: «Чемпионат»