«Локомотив» не отправлял в КДК видео с начальником «Спартака», заходящим в судейскую

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет пока не получил видеозапись, на которой начальник «Спартака» Василий Козловцев зашел в судейскую комнату на «РЖД-Арене».

«На данный момент в КДК никаких материалов от «Локомотива» не поступало. Заседание по этому делу пройдeт в пятницу, но новых материалов пока нет», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

В «Спартаке» подтвердили, что сотрудник клуба заходил в судейскую.

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем.

также заходил в судейскую комнату перед матчем. Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.

«Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

«Спартак» – о начальнике команды в судейской: «Это не нарушение. Судья должен ознакомиться с протоколом»

Сухина: «В судейскую я не заходил. Был в предбаннике»