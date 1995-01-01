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    Сухина: «В судейскую я не заходил. Был в предбаннике»

    Начальник «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал видео пресс-службы «Спартака», на котором видно, как он выходит из судейской комнаты на «РЖД-Арене» перед матчем 25-го тура РПЛ.

    – Я в судейскую не заходил.

    – Но есть видео с вами.

    Там есть предбанник. Вот в нем я и был. В судейскую не заходил.

    – На двери, в которую вы заходили, написано слово «судейская».

    – Это проблема людей, которые ни из чего пытаются сделать сенсацию. Жаренного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто все переворачивают. Вчера еще написали, что я приехал на КДК, хотя уже несколько дней нахожусь в командировке в Австрии.

    – На пятничном заседании КДК вы будете присутствовать?

    – Да, завтра вернусь. На нем надо быть. Поймите, на всех стадионах происходит все то же самое. Только почему-то именно после этого матча решили об этом заговорить. Как-то искусственно создали скандал.

    – Но сейчас все протоколы в электронном варианте.

    – Копию же надо взять. Проверить свой состав и посмотреть состав гостей.

    – Сколько времени вы провели в судейской?

    – Я на время не смотрел. Уверен, остальные заходят туда и тоже не смотрят на время. С разрешения судей многие заходят с протоколами. После игры, например, человек тоже не имеет права заходить. Но зайти посмотреть, что судья записал в протокол, надо.

    – Вам бригада Кирилла Левникова разрешила зайти?

    – Естественно. Если бы судья сам написал в протокол, что я вошел без разрешения, это была бы проблема. Но об этом заговорили только через день. Почему до или сразу после матча этот вопрос никто не поднимал?

    – Все связывают со скандалом ваше судейское прошлое. Якобы поэтому вы можете оказывать влияние на арбитров.

    – Похоже на бред, не так ли? Я еще 20 лет проработал преподавателем в академии спорта. Многие тренеры у меня учились. Что с этим делать? Видимо, в футболе должны работать люди с математическим или со строительным образованием? Спортивным людям тут не место?

    • Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
    • «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
    • Вчера стало известно, что в судейскую также заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев. Это запрещено регламентом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии31
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      Рейтинг: -48

      Дэс 3 минуты назад

      В общем, если все будут молчать и ничего не предпринимать, то так и будет газпром рулить, а также продажное судейство и т.п. Если эта история останется без следа, то знайте, что честного футбола уже не будет. В следующем сезоне газпром будет думать, кто будет чемпион, зенит или может пожалеют кого.

      0
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      Рейтинг: +9567

      Hektor 84 13 минут назад

      Судьишкой привык конверты получать, так теперь сам от руководства эти самые конверты вручает. А когда его в предыдущий раз поймали тоже поди рассказывал про предбанник? Шлангом тварь прикидывается! На электричке козла прокатить разок другой во всём сознается!!!

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      Рейтинг: +8124

      Вомбат 15 минут назад

      Бомбардир в своем репертуаре. Оправдания Сухины про предбанник уже не актуальны, так как КДК получил видео с той же самой камеры видеонаблюдения, на котором в ту же самую судейскую заходит начальник ФК Спартак и выходит оттуда. И притом без листка бумаги, так что отмазка про предбанник не прокатывает. Господин Козловцев, нам бы хотелось услышать ваши оправдания.

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      Рейтинг: +9567

      Hektor 84 24 минуты назад

      То то я и смотрю учитель из тебя такой как и судьишка куевый! 20 лет проработал преподавателей в академии спорта. Таких же бездарей и выучил как он сам!

      0
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      Рейтинг: +619

      Vepras 25 минут назад

      Уж тогда бы сказал, что дверью ошибся видит предбанник вроде есть, а унитазов нет.

      1
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      Рейтинг: +1921

      Чермындыр 38 минут назад

      А вот снялся бы Спартак по осени с чемпионата, сколько бы сейчас скандалов можно было бы избежать

      1
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      Рейтинг: +1208

      омск55 48 минут назад

      детский лепет. я не я и жо..па не моя

      3
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      Рейтинг: +865

      Вальдемар IV 58 минут назад

      заходил он прошлой весной, а сейчас ржд вроде без пенок побеждает, опять ревут свиньи, так хотят вновь аекнуться

      1
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      Рейтинг: -48

      Дэс > Вальдемар IV 9 минут назад

      Свиньи не умеют реветь, Володя.

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      Рейтинг: +6454

      "supermax" 1 час назад

      уважаемый Станислав Сухина, научись пользоваться сбербанком онлайн, чтоб больше так глупо не оправдываться

      2
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      Рейтинг: +6454

      "supermax" 1 час назад

      интересно, а кто-то из бригады арбитров, работавших на том матче, как-то прокомментировал ситуацию? или ждут когда Сухина еще раз заглянет в предбанник?..хм

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