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Сухина: «В судейскую я не заходил. Был в предбаннике»

14 апреля 2021, 14:28
32

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал видео пресс-службы «Спартака», на котором видно, как он выходит из судейской комнаты на «РЖД-Арене» перед матчем 25-го тура РПЛ.

– Я в судейскую не заходил.

– Но есть видео с вами.

Там есть предбанник. Вот в нем я и был. В судейскую не заходил.

– На двери, в которую вы заходили, написано слово «судейская».

– Это проблема людей, которые ни из чего пытаются сделать сенсацию. Жаренного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто все переворачивают. Вчера еще написали, что я приехал на КДК, хотя уже несколько дней нахожусь в командировке в Австрии.

– На пятничном заседании КДК вы будете присутствовать?

– Да, завтра вернусь. На нем надо быть. Поймите, на всех стадионах происходит все то же самое. Только почему-то именно после этого матча решили об этом заговорить. Как-то искусственно создали скандал.

– Но сейчас все протоколы в электронном варианте.

– Копию же надо взять. Проверить свой состав и посмотреть состав гостей.

– Сколько времени вы провели в судейской?

– Я на время не смотрел. Уверен, остальные заходят туда и тоже не смотрят на время. С разрешения судей многие заходят с протоколами. После игры, например, человек тоже не имеет права заходить. Но зайти посмотреть, что судья записал в протокол, надо.

– Вам бригада Кирилла Левникова разрешила зайти?

– Естественно. Если бы судья сам написал в протокол, что я вошел без разрешения, это была бы проблема. Но об этом заговорили только через день. Почему до или сразу после матча этот вопрос никто не поднимал?

– Все связывают со скандалом ваше судейское прошлое. Якобы поэтому вы можете оказывать влияние на арбитров.

– Похоже на бред, не так ли? Я еще 20 лет проработал преподавателем в академии спорта. Многие тренеры у меня учились. Что с этим делать? Видимо, в футболе должны работать люди с математическим или со строительным образованием? Спортивным людям тут не место?

  • Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
  • «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
  • Вчера стало известно, что в судейскую также заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев. Это запрещено регламентом.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сухина Станислав
Комментарии (32)
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"supermax"
1618401882
все думал какую отмазку ляпнет...но с.у.к.а предбанник...это выше моих ожиданий
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Рубинище
1618402637
В"баню" его пожизненно. давно пора от вот таких чистить РПЛ
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altezzik
1618403545
На полшишечки
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Вальдемар IV
1618405934
заходил он прошлой весной, а сейчас ржд вроде без пенок побеждает, опять ревут свиньи, так хотят вновь аекнуться
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омск55
1618406550
детский лепет. я не я и жо..па не моя
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Чермындыр
1618407163
А вот снялся бы Спартак по осени с чемпионата, сколько бы сейчас скандалов можно было бы избежать
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Вомбат
1618408542
Бомбардир в своем репертуаре. Оправдания Сухины про предбанник уже не актуальны, так как КДК получил видео с той же самой камеры видеонаблюдения, на котором в ту же самую судейскую заходит начальник ФК Спартак и выходит оттуда. И притом без листка бумаги, так что отмазка про предбанник не прокатывает. Господин Козловцев, нам бы хотелось услышать ваши оправдания.
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Hektor 84
1618408679
Судьишкой привык конверты получать, так теперь сам от руководства эти самые конверты вручает. А когда его в предыдущий раз поймали тоже поди рассказывал про предбанник? Шлангом тварь прикидывается! На электричке козла прокатить разок другой во всём сознается!!!
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Дэс
1618409271
В общем, если все будут молчать и ничего не предпринимать, то так и будет газпром рулить, а также продажное судейство и т.п. Если эта история останется без следа, то знайте, что честного футбола уже не будет. В следующем сезоне газпром будет думать, кто будет чемпион, зенит или может пожалеют кого.
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неразгибаемый спартак
1618413310
Сухина: «В судейскую я не заходил. Был в предбаннике,стоял в очереди 9-ым.Передо мной все сраптаковцы неразгибаемые.
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