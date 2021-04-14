Сухина: «В судейскую я не заходил. Был в предбаннике»

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал видео пресс-службы «Спартака», на котором видно, как он выходит из судейской комнаты на «РЖД-Арене» перед матчем 25-го тура РПЛ.

– Я в судейскую не заходил.

– Но есть видео с вами.

– Там есть предбанник. Вот в нем я и был. В судейскую не заходил.

– На двери, в которую вы заходили, написано слово «судейская».

– Это проблема людей, которые ни из чего пытаются сделать сенсацию. Жаренного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто все переворачивают. Вчера еще написали, что я приехал на КДК, хотя уже несколько дней нахожусь в командировке в Австрии.

– На пятничном заседании КДК вы будете присутствовать?

– Да, завтра вернусь. На нем надо быть. Поймите, на всех стадионах происходит все то же самое. Только почему-то именно после этого матча решили об этом заговорить. Как-то искусственно создали скандал.

– Но сейчас все протоколы в электронном варианте.

– Копию же надо взять. Проверить свой состав и посмотреть состав гостей.

– Сколько времени вы провели в судейской?

– Я на время не смотрел. Уверен, остальные заходят туда и тоже не смотрят на время. С разрешения судей многие заходят с протоколами. После игры, например, человек тоже не имеет права заходить. Но зайти посмотреть, что судья записал в протокол, надо.

– Вам бригада Кирилла Левникова разрешила зайти?

– Естественно. Если бы судья сам написал в протокол, что я вошел без разрешения, это была бы проблема. Но об этом заговорили только через день. Почему до или сразу после матча этот вопрос никто не поднимал?

– Все связывают со скандалом ваше судейское прошлое. Якобы поэтому вы можете оказывать влияние на арбитров.

– Похоже на бред, не так ли? Я еще 20 лет проработал преподавателем в академии спорта. Многие тренеры у меня учились. Что с этим делать? Видимо, в футболе должны работать люди с математическим или со строительным образованием? Спортивным людям тут не место?