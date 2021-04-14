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  • «Спартак» – о начальнике команды в судейской: «Это не нарушение. Судья должен ознакомиться с протоколом»

«Спартак» – о начальнике команды в судейской: «Это не нарушение. Судья должен ознакомиться с протоколом»

14 апреля 2021, 01:36
37

Директор по связям «Спартака» с общественностью Антон Фетисов рассказал, что появление начальника команды Василия Козловцева в судейской на стадионе «РЖД-Арена» нельзя считать нарушением регламента.

«Нет, не нарушение. Для подтверждения протокола он должен с ним ознакомиться и сообщить код, который фактически является подтверждением согласия с протоколом. Сообщить любым способом: по телефону, смс или лично», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (37)
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ab15488
1618362421
Вы не понимаете! Это - другое! Это ж насколько надо быть тупым, чтобы в наш век технологий и повсеместных камер, быть уверенным, что заметят сухину, но не заметят козловцева. Очередное дно пробито, поздравляю))
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казанский лис
1618371678
когда зашел в судейскую начальник Спартака - это нормально, а Локомотива это заговор? поросятки пробили дно.
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xakep01
1618382792
Ахахах, как из Локо челик зашел, так все скандал, а что толку с кдк, все равно ниче не будет. Зашел чел из спартака, все спартачи: вы не понимаете, это другое
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NewLife
1618385381
Убогие грязнули с одной извилиной не понимают разницы между до и после.
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NewLife
1618385739
Это работа профнепригодного РФС создать такую систему администрирования бюрократии, связанной с судейством, чтобы все было прозрачно, и не было никаких скандалов, но что можно ожидать от газовых чиновников, не понимающих футбол и создающих конфликт интересов.
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vladimir-7
1618386939
Федун в бой бросил Фетисова, а сам наблюдает за дракой из под коряги, чтобы не светиться самому.
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alp
1618390210
ну естественно )) когда нарушения допускает спартак - это другое. вы ничего не понимаете..
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dmitrimol
1618392609
Спартак - позор всего российского футбола, главные нытики и лицемеры страны со своими двойными стандартами, над ними уже просто все угарают, как так можно))
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Закат ЕдРа
1618393231
Как же у всех бомбит. Как же все стараются работать против Спартака. Пока в России антинародная власть, они со своими анти народными клубами, президентами и судьями будут топить Великий и Могучий. А терпилы рады. Они продали честь за победы под гнетом власти. Предав Родных и близких!!!
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омск55
1618407580
Когда из свинарника заходят в судейскую это нормально а когда из другой команды, технарь, в натуре секта
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