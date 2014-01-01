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    «Спартак» – о начальнике команды в судейской: «Это не нарушение. Судья должен ознакомиться с протоколом»

    Директор по связям «Спартака» с общественностью Антон Фетисов рассказал, что появление начальника команды Василия Козловцева в судейской на стадионе «РЖД-Арена» нельзя считать нарушением регламента.

    «Нет, не нарушение. Для подтверждения протокола он должен с ним ознакомиться и сообщить код, который фактически является подтверждением согласия с протоколом. Сообщить любым способом: по телефону, смс или лично», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3023

      neim 4 минуты назад

      Федунизм и федунцы в действии !

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