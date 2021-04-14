«Спартак» – о начальнике команды в судейской: «Это не нарушение. Судья должен ознакомиться с протоколом»

Директор по связям «Спартака» с общественностью Антон Фетисов рассказал, что появление начальника команды Василия Козловцева в судейской на стадионе «РЖД-Арена» нельзя считать нарушением регламента.

«Нет, не нарушение. Для подтверждения протокола он должен с ним ознакомиться и сообщить код, который фактически является подтверждением согласия с протоколом. Сообщить любым способом: по телефону, смс или лично», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина также заходил в судейскую комнату перед матчем.

также заходил в судейскую комнату перед матчем. Заседание по его делу состоится в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.

«Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

Григорьянц – о начальнике «Спартака» в судейской: «Рабочий день закончился. Будет заявление – будем разбираться»