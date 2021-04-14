Павлюченко: «У Черчесова за «хи-хи, ха-ха» могли напихать, а у Хиддинка все шутили и улыбались»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о работе с Гусом Хиддинком и Станиславом Черчесовым.
«Примет у Хиддинка не было: в автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий – шутили и улыбались.
На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать.
А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие», – цитирует Павлюченко «Чемпионат».
- Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
- При нем команда заняла третье место на Евро-2008.
- Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
Источник: «Чемпионат»