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    Павлюченко: «У Черчесова за «хи-хи, ха-ха» могли напихать, а у Хиддинка все шутили и улыбались»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о работе с Гусом Хиддинком и Станиславом Черчесовым.

    «Примет у Хиддинка не было: в автобусе мы слушали музыку и разговаривали, во время занятий – шутили и улыбались.

    На тренировочный процесс я смотрел на контрасте с тем, что было у Черчесова в «Спартаке», где за «хи-хи, ха-ха» могли остановить тренировку и напихать.

    А Гус мог прервать тренировку и рассказать смешную историю или анекдот, вызывая к себе уважение и доверие», – цитирует Павлюченко «Чемпионат».

    • Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
    • При нем команда заняла третье место на Евро-2008.
    • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7050

      FanatSerj 28 минут назад

      Ага Капелло тоже был не смешной, а на ЧМ в Бразилии вообще обнаглел, не пускал тусить с бразильянками, вот его и слили быстро. По хорошему вас подпинывать ногами надо регулярно, выиграли - повалить пусть хоть и Мальта, просрали - от пинать - всё просто.

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      Рейтинг: +1208

      омск55 37 минут назад

      Спустя 2-3 года мы узнаем всю правду о недо тренере, какой он настоящий

      0
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      Рейтинг: +9567

      Hektor 84 2 часа назад

      А как же шлюба со своими шутками прибаутками?

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