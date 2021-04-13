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    Гендиректор «Рубина» – о возможном снятии очков с «Локомотива»: «Нам такие «бонусы» не нужны»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном снятии очков с «Локомотива» из-за скандала с участием начальника московской команды Станислава Сухины.

    Вчера стало известно, что начальник «Локомотива» зашел в судейскую незадолго до начала матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

    «Мы не следим за ситуацией с Сухиной, «Локомотивом» и КДК. «Рубин» сосредоточен на подготовке к матчу в Екатеринбурге. Вообще нет разговоров на эту тему.

    Возможное снятие очков с «Локомотива»? У нас радости по этому поводу точно не будет, нам такие «бонусы» не нужны. Всегда говорил, что надо завоевывать очки на футбольном поле, а не так.

    Я там не был, поэтому не могу сказать, что именно произошло. У нас есть компетентный орган, который будет разбираться в этой ситуации», – цитирует Сайманова Sport24.

    • Сухина вошел в судейскую во второй раз за сезон. «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле
    • Спартаковцы попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
    • Также клуб обвинил главного арбитра дерби Кирилла Левникова в нарушении регламента и дисциплинарного кодекса, потребовав наказать его.

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    Источник: Sport24

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