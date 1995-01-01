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    Сухина вошел в судейскую во второй раз за сезон. «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле

    «Локомотив» может провести следующий домашний матч на нейтральном поле.

    Вчера стало известно, что начальник столичной команды Станислав Сухина зашел в судейскую незадолго до начала матча 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (2:0).

    Если его появление в судейское комнате перед дерби сочтут оказанием прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, то победу «Локо» могут аннулировать и присудить команде поражение.

    Сухину уже дисквалифицировали за вход в судейскую в этом сезоне РПЛ. После матча 5-го тура с «Ахматом» (2:3) начальник «Локомотива» в грубой форме высказал претензии судейской бригаде Игоря Панина, за что получил четырехматчевую дисквалификацию и штраф 200 тысяч рублей.

    КДК после той игры установил для «Локомотива» испытательный срок до конца сезона-2020/21, оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей и обязал провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно.

    • Спартаковцы попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
    • Также клуб обвинил главного арбитра дерби Кирилла Левникова в нарушении регламента и дисциплинарного кодекса, потребовав наказать его.

    ⚡ «Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком» из-за появления Сухины в судейской

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии16
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      Рейтинг: +18259

      slavutiq70 41 минуту назад

      Ну это слишком мягкое наказание будет,тем более повторное нарушение и тем более не назначенный пендаль в этой игре,короче всё понятно с нашим РФС,,,,

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      Рейтинг: +2862

      Semenycch 43 минуты назад

      Похоже матч с Ростовом Локо проведет не в Москве.

      0
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      Рейтинг: +4296

      maygli 44 минуты назад

      Нигде не видно как Сухина заходил туда. он от туда выходил. А выходить можно, регламент не запрещает. )))

      0
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      Рейтинг: +8106

      alp 59 минут назад

      федун работает.. не удается договорится с судьями, так он сухину зарядил... коварный змей

      2
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      Рейтинг: +6031

      Рубинище 1 час назад

      Это на отмазку больше походит, по мне так очевидная связь- похода Сух.. к судьям и не назначенному пенальти, как и прямая красная Аэртону, тогда какещё за более гр. нарушение в РПЛ жолтую дают. Локо был хорош, но очки за это снимают. и т.к. уже неоднократно то-6 минимум.

      4
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      Рейтинг: +46

      Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

      Сухина наверное в костюме "чужого" туда зашёл и так напугал нежных, ранимых и кривоногих свинофутболёров, что у них всю игру конечности не гнулись и кишечник при одном лишь воспоминании об этом неконтролируемо самоопорожнялся ?

      1
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      Рейтинг: +20550

      silver29 1 час назад

      Машинисты уже имели наказание за аналогичное нарушение, и тут демонстративно плюют на регламент в период испытательного срока. Все прогнило в судейском корпусе заботливо взрощенном и контролируемом газпромом (((

      5
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      Рейтинг: +16876

      vladimir-7 1 час назад

      Локомотиву техническое поражение за Сухину. А так, зашел к друзьям
      попить чая, вспомнили былые времена и договорились о встрече на даче
      1 мая, чтобы отметить праздник "День Международной солидарности всех трудящихся", включая и судей.

      2
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      Рейтинг: +20550

      silver29 > vladimir-7 1 час назад

      угу, и уже в дверях попросил там построже к соперникам, ибо как говорил Штирлиц запоминается последняя фраза.

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      Рейтинг: +16876

      vladimir-7 > silver29 1 час назад

      Но эту "фразу" запомнил только Федун.

      0
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      Рейтинг: +2538

      Masteralex 1 час назад

      а где там было 3 эпизода с неназначенным пенальти? там один был с рукой более-менее спорный, ещё была опасная игра Промеса, когда он шипами чуть по яйцам игроку не ударил

      давайте за каждый эпизод, который бредовый по очку со Спартака снимать, чтобы не просили херню разбирать

      4
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      Рейтинг: +27629

      oyabun 2 часа назад

      Матч на нейтральном поле - это ерунда. Отмазка, а не наказание.

      2
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      Рейтинг: +761

      Mr Green > oyabun 2 часа назад

      ну надо быть отбитым на голову, чтоб подумать о том, что воздействовали на судей таким образом на собственном стадионе. выйграй мясо, никто бы и внимания не обратил.

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      Рейтинг: +27629

      oyabun > Mr Green 1 час назад

      Думать можно всё что угодно. Факт нарушения регламента зафиксирован.

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      Рейтинг: +46

      Африк@нская 4yмa cвинeй > Mr Green 1 час назад

      Да тут хоть ссы в глаза ! Обосрались по полной, теперь ищут любые лазейки, чтобы от говна отмыться

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      Рейтинг: +761

      Mr Green > oyabun 1 час назад

      тут без вопросов. нарушение на лицо, значит надо наказать. но подтекст, что это якобы повлияло на судейство, вот это не то что неправильно, это глупо.

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