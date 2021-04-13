Сухина вошел в судейскую во второй раз за сезон. «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле

«Локомотив» может провести следующий домашний матч на нейтральном поле.

Вчера стало известно, что начальник столичной команды Станислав Сухина зашел в судейскую незадолго до начала матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (2:0).

Если его появление в судейское комнате перед дерби сочтут оказанием прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, то победу «Локо» могут аннулировать и присудить команде поражение.

Сухину уже дисквалифицировали за вход в судейскую в этом сезоне РПЛ. После матча 5-го тура с «Ахматом» (2:3) начальник «Локомотива» в грубой форме высказал претензии судейской бригаде Игоря Панина, за что получил четырехматчевую дисквалификацию и штраф 200 тысяч рублей.

КДК после той игры установил для «Локомотива» испытательный срок до конца сезона-2020/21, оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей и обязал провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно.

Спартаковцы попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.

Также клуб обвинил главного арбитра дерби Кирилла Левникова в нарушении регламента и дисциплинарного кодекса, потребовав наказать его.

⚡ «Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком» из-за появления Сухины в судейской