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  • Сухина вошел в судейскую во второй раз за сезон. «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле

Сухина вошел в судейскую во второй раз за сезон. «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле

13 апреля 2021, 08:36
27

«Локомотив» может провести следующий домашний матч на нейтральном поле.

Вчера стало известно, что начальник столичной команды Станислав Сухина зашел в судейскую незадолго до начала матча 25-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (2:0).

Если его появление в судейское комнате перед дерби сочтут оказанием прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, то победу «Локо» могут аннулировать и присудить команде поражение.

Сухину уже дисквалифицировали за вход в судейскую в этом сезоне РПЛ. После матча 5-го тура с «Ахматом» (2:3) начальник «Локомотива» в грубой форме высказал претензии судейской бригаде Игоря Панина, за что получил четырехматчевую дисквалификацию и штраф 200 тысяч рублей.

КДК после той игры установил для «Локомотива» испытательный срок до конца сезона-2020/21, оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей и обязал провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно.

  • Спартаковцы попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
  • Также клуб обвинил главного арбитра дерби Кирилла Левникова в нарушении регламента и дисциплинарного кодекса, потребовав наказать его.

⚡ «Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком» из-за появления Сухины в судейской

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Сухина Станислав
Комментарии (27)
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oyabun
1618294168
Матч на нейтральном поле - это ерунда. Отмазка, а не наказание.
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Masteralex
1618294750
а где там было 3 эпизода с неназначенным пенальти? там один был с рукой более-менее спорный, ещё была опасная игра Промеса, когда он шипами чуть по яйцам игроку не ударил давайте за каждый эпизод, который бредовый по очку со Спартака снимать, чтобы не просили херню разбирать
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vladimir-7
1618294772
Локомотиву техническое поражение за Сухину. А так, зашел к друзьям попить чая, вспомнили былые времена и договорились о встрече на даче 1 мая, чтобы отметить праздник "День Международной солидарности всех трудящихся", включая и судей.
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Рубинище
1618296567
Это на отмазку больше походит, по мне так очевидная связь- похода Сух.. к судьям и не назначенному пенальти, как и прямая красная Аэртону, тогда какещё за более гр. нарушение в РПЛ жолтую дают. Локо был хорош, но очки за это снимают. и т.к. уже неоднократно то-6 минимум.
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alp
1618298178
федун работает.. не удается договорится с судьями, так он сухину зарядил... коварный змей
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maygli
1618299098
Нигде не видно как Сухина заходил туда. он от туда выходил. А выходить можно, регламент не запрещает. )))
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slavа0508
1618299272
Ну это слишком мягкое наказание будет,тем более повторное нарушение и тем более не назначенный пендаль в этой игре,короче всё понятно с нашим РФС,,,,
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АХ
1618302727
Давайте по-существу разберём. Петра Яна лишили титула за формальное нарушение правил. Увы, это было несправедливо, но по букве закона. Сухина нарушил незыблемое правило - зашел в судейскую. Ладно бы... Но. В матче возникли моменты, которые судейский корпус может признать ошибочными, с т.з. судейства на поле. Если хоть один из них признают, то... По совокупности обстоятельств - это технарь. Да, несправедливый к спортсменам, но в соответствии с буквой закона, но спрашивается: "какого рожна ты туда заявился, сам лично зная, что это грубейшее нарушение правил; ты каким #### местом думал?" И это должны признать технарем, потому что в следующий раз в судейскую зайдет не бывший арбитр, а "бывавший с битой". И тоже культурно поговорит о семье. Да и без этого, уже были в нашем футболе случаи давления на арбитров. Резюмируя. Локо красавцы, но чемпионства вам не светит. Спартак бойцы, но вам чемпионство не дадут. Но иногда мы можем быть заодно и прекратит зенитовский беспредел.
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Ганнибал Лектор
1618308967
Рецедивист! Вот любят у нас наказывать и лозунги орать. А понять никто не пытается. Понять, и узнать, что ему там было нужно? Может ностальгия, или печаль какая-то?
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zigbert
1618334831
И что его так тянет в судейскую? Никакие штрафы не останавливают Сухину.
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