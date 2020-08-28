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    «Локомотив» условно наказали матчем на нейтральном поле за поведение Сухины после игры с «Ахматом»

    КДК РФС обнародовал решение по инциденту после матча пятого тура «Локомотив»«Ахмат» (2:3). Начальник команды хозяев Станислав Сухина зашел в судейскую и оскорблял официальных лиц.

    «Принято решения по «Локомотиву» и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с «Ахматом» зашел в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

    В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тысяч рублей, а «Локомотив» за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тысяч рублей. КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • «Локомотив» потерпел в РПЛ два поражения подряд.
    • Команда идет в таблице седьмой.
    • Следующий соперник – «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    28.08.2020 23:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +814

      GreyDM 1 час назад

      Так это он по старой памяти в судейскую попёрся, сколько лет судил-то))
      А ругаться начал,чтоб почувствовать каково это, когда не на тебя орут:"судья-п***рас", а когда ты сам на судей)))

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      Рейтинг: +1465

      srg38 1 час назад

      ну если животные (некоторые игроки терека) вели себя как твари последние, а судьи боялись показывать вторую желтую то че ж делать то)

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