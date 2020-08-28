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  • «Локомотив» условно наказали матчем на нейтральном поле за поведение Сухины после игры с «Ахматом»

«Локомотив» условно наказали матчем на нейтральном поле за поведение Сухины после игры с «Ахматом»

28 августа 2020, 23:33
14

КДК РФС обнародовал решение по инциденту после матча пятого тура «Локомотив»«Ахмат» (2:3). Начальник команды хозяев Станислав Сухина зашел в судейскую и оскорблял официальных лиц.

«Принято решения по «Локомотиву» и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с «Ахматом» зашел в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тысяч рублей, а «Локомотив» за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тысяч рублей. КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

  • «Локомотив» потерпел в РПЛ два поражения подряд.
  • Команда идет в таблице седьмой.
  • Следующий соперник – «Зенит».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Сухина Станислав
Комментарии (14)
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srg38
1598647341
ну если животные (некоторые игроки терека) вели себя как твари последние, а судьи боялись показывать вторую желтую то че ж делать то)
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GreyDM
1598647685
Так это он по старой памяти в судейскую попёрся, сколько лет судил-то)) А ругаться начал,чтоб почувствовать каково это, когда не на тебя орут:"судья-п***рас", а когда ты сам на судей)))
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Томик
1598658544
Что это: "обязал провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно"? Кто-нибудь понимает, что точно означает эта фраза на тарабарском языке?
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vladimir-7
1598680359
Что-то штрафуют кого-то 1 млн. руб., кого-то 200 тыс. руб. , а вот за то, что Дюков ночью не дал спать Федуну ничего, Дюкова тоже нужно было оштрафовать и отправит в ПФЛ президентом на год. Вопрос, какие тарифы и за что, а то мужики "сумлеваются" - вы КДК, за кого? За голубых, али за красных?
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Мага 13
1598682285
а чем он был недоволен, вроде ведь не игрокам Локо две красные показали. сам матч не смотрел, но если судить по видеоотчету, то вроде в этот раз особо не косячили свистуны.
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Garrincha58
1598685867
оборзел этот бывший судейка вот кого надо проверить на полиграфе и отстранить от футбола пожизненно
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Deadscream1
1598688094
В фишка в том что во 2тайме было чистого игрового времени минут 25 от силы, а добавлено 3 минуты... Из этих 3 минут полторы было толаание Швеца и Куликова, а остальные валялись на поле игрока и замены, судья же ровно по окончанию 3 минут свистнул, короче вместо 90 минут футбола получили примерно 50
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bisionihoastub
1598690325
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paracetamol
1598694611
Что значит условно? Где с Зенитом игра будет?
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