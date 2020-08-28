«Локомотив» условно наказали матчем на нейтральном поле за поведение Сухины после игры с «Ахматом»

КДК РФС обнародовал решение по инциденту после матча пятого тура «Локомотив» – «Ахмат» (2:3). Начальник команды хозяев Станислав Сухина зашел в судейскую и оскорблял официальных лиц.

«Принято решения по «Локомотиву» и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с «Ахматом» зашел в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тысяч рублей, а «Локомотив» за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тысяч рублей. КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.