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    Бабаев: «Мы довольны тремя победами ЦСКА при Оличе. Но делать выводы еще рано»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об успешном старте команды под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

    – Рано делать выводы по итогу одного матча. Сейчас простых соперников не бывает, «Ротор» сегодня очень организованно оборонялся, долгое время нам не удавалось забить.

    Результатом довольны, сейчас это самое главное – после нашей не самой удачной серии матчей. Но далеко идущие выводы делать рано.

    – При Оличе три победы из трех – удивлены?

    – Конечно, мы довольны. Правда, прошел слишком маленький срок.

    Сейчас для нас начнется серьезное испытание – впереди очень непростые матчи: выезд в Сочи, потом полуфинал с «Локомотивом», поэтому только после этих игр можно будет говорить о каких-то перспективах и турнирных раскладах.

    • Олич возглавил ЦСКА 23 марта, сменив Виктора Гончаренко.
    • Стороны заключили контракт до июня 2022 года.
    • Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Sport24

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