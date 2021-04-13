Бабаев: «Мы довольны тремя победами ЦСКА при Оличе. Но делать выводы еще рано»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об успешном старте команды под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

– Рано делать выводы по итогу одного матча. Сейчас простых соперников не бывает, «Ротор» сегодня очень организованно оборонялся, долгое время нам не удавалось забить.

Результатом довольны, сейчас это самое главное – после нашей не самой удачной серии матчей. Но далеко идущие выводы делать рано.

– При Оличе три победы из трех – удивлены?

– Конечно, мы довольны. Правда, прошел слишком маленький срок.

Сейчас для нас начнется серьезное испытание – впереди очень непростые матчи: выезд в Сочи, потом полуфинал с «Локомотивом», поэтому только после этих игр можно будет говорить о каких-то перспективах и турнирных раскладах.