Бабаев: «Мы довольны тремя победами ЦСКА при Оличе. Но делать выводы еще рано»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об успешном старте команды под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.
– Рано делать выводы по итогу одного матча. Сейчас простых соперников не бывает, «Ротор» сегодня очень организованно оборонялся, долгое время нам не удавалось забить.
Результатом довольны, сейчас это самое главное – после нашей не самой удачной серии матчей. Но далеко идущие выводы делать рано.
– При Оличе три победы из трех – удивлены?
– Конечно, мы довольны. Правда, прошел слишком маленький срок.
Сейчас для нас начнется серьезное испытание – впереди очень непростые матчи: выезд в Сочи, потом полуфинал с «Локомотивом», поэтому только после этих игр можно будет говорить о каких-то перспективах и турнирных раскладах.
- Олич возглавил ЦСКА 23 марта, сменив Виктора Гончаренко.
- Стороны заключили контракт до июня 2022 года.
- Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sport24