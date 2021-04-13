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  • Бабаев: «Мы довольны тремя победами ЦСКА при Оличе. Но делать выводы еще рано»

Бабаев: «Мы довольны тремя победами ЦСКА при Оличе. Но делать выводы еще рано»

13 апреля 2021, 00:19
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об успешном старте команды под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

– Рано делать выводы по итогу одного матча. Сейчас простых соперников не бывает, «Ротор» сегодня очень организованно оборонялся, долгое время нам не удавалось забить.

Результатом довольны, сейчас это самое главное – после нашей не самой удачной серии матчей. Но далеко идущие выводы делать рано.

– При Оличе три победы из трех – удивлены?

– Конечно, мы довольны. Правда, прошел слишком маленький срок.

Сейчас для нас начнется серьезное испытание – впереди очень непростые матчи: выезд в Сочи, потом полуфинал с «Локомотивом», поэтому только после этих игр можно будет говорить о каких-то перспективах и турнирных раскладах.

  • Олич возглавил ЦСКА 23 марта, сменив Виктора Гончаренко.
  • Стороны заключили контракт до июня 2022 года.
  • Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица Бабаев Роман
Комментарии (5)
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Brabus71
1618268627
Чем вы довольны
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Play
1618284737
Победы над тремя из четырёх последних команд лиги, как тут могут быть ещё выводы
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111ax
1618294688
ему нужно как минимум до зимы потренировать чтобы можно было делать выводы
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vladimir-7
1618296475
Выводы будут сделаны к концу контракта ЦСКА и Олича.
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