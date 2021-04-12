Погребняк – о возвращении в сборную: «Давайте будем реалистами. Всему своe время»

Молодец, адекватен.
Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о своей хорошей форме, но дал понять, что это не повод рассуждать о его возвращении в сборную России.
«На нас всегда давит результат, хотим выигрывать в каждой игре. Нахожусь в хорошей форме. Тренер говорит, что Погребняк держит нужный темп, что приносит пользу команде, что восторгается формой. Разве не это мотивация для игрока? Моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать.
К тому же посмотрите, какие голевые передачи раздаeт Игорь Калинин. Он отлично подал и с «Арсеналом», и с «Динамо». В таких партнeрах тоже кроется успех результативности нападающего.
Сборная? Давайте будем реалистами. Всему своe время», – сказал Погребняк.
- Футболисту сейчас 37 лет.
- За российскую сборную он не играет с 2012 года.
- В текущем сезоне Погребняк провел за «Урал» 14 матчей и забил четыре гола.