Погребняк – о возвращении в сборную: «Давайте будем реалистами. Всему своe время»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о своей хорошей форме, но дал понять, что это не повод рассуждать о его возвращении в сборную России.

«На нас всегда давит результат, хотим выигрывать в каждой игре. Нахожусь в хорошей форме. Тренер говорит, что Погребняк держит нужный темп, что приносит пользу команде, что восторгается формой. Разве не это мотивация для игрока? Моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать.

К тому же посмотрите, какие голевые передачи раздаeт Игорь Калинин. Он отлично подал и с «Арсеналом», и с «Динамо». В таких партнeрах тоже кроется успех результативности нападающего.

Сборная? Давайте будем реалистами. Всему своe время», – сказал Погребняк.