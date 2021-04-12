Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Погребняк – о возвращении в сборную: «Давайте будем реалистами. Всему своe время»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о своей хорошей форме, но дал понять, что это не повод рассуждать о его возвращении в сборную России.

    «На нас всегда давит результат, хотим выигрывать в каждой игре. Нахожусь в хорошей форме. Тренер говорит, что Погребняк держит нужный темп, что приносит пользу команде, что восторгается формой. Разве не это мотивация для игрока? Моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать.

    К тому же посмотрите, какие голевые передачи раздаeт Игорь Калинин. Он отлично подал и с «Арсеналом», и с «Динамо». В таких партнeрах тоже кроется успех результативности нападающего.

    Сборная? Давайте будем реалистами. Всему своe время», – сказал Погребняк.

    • Футболисту сейчас 37 лет.
    • За российскую сборную он не играет с 2012 года.
    • В текущем сезоне Погребняк провел за «Урал» 14 матчей и забил четыре гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2021 21:16
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6500

      житель СПб 1 час назад

      Молодец, адекватен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4777

      Cleaner 1 час назад

      В сборную ветеранов годика через три.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4259

      maygli 2 часа назад

      Правильно ответил. всему своё время. В своё время он уже был в сборной, теперь время других.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3003

      Fusballer > maygli 1 час назад

      Время Дзюбы, Шунина и Жиркова.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4259

      maygli > Fusballer 57 минут назад

      их время тоже прошло

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3003

      Fusballer > maygli 55 минут назад

      но они всё там же... стоят...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4259

      maygli > Fusballer 49 минут назад

      Увы, это наша беда, наш тормоз развития.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84482
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru