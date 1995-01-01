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    Куман: «В концовке Эль Класико «Барселоне» не повезло с судейским решением»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оставил пост в инстаграме после матча 30-го тура Примеры против «Реала» (1:2). Каталонцы заканчивали встречу в большинстве.

    «Мы владели преимуществом и имели возможности для очков. В концовке не повезло с неправильным решением судьи и VAR», – написал Куман.

    • Матч обслуживал в поле Хесус Хиль Мансано.
    • «Реал» лидирует в Примере.
    • «Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.

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    Источник: инстаграм Рональда Кумана

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