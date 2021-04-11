Куман: «В концовке Эль Класико «Барселоне» не повезло с судейским решением»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оставил пост в инстаграме после матча 30-го тура Примеры против «Реала» (1:2). Каталонцы заканчивали встречу в большинстве.
«Мы владели преимуществом и имели возможности для очков. В концовке не повезло с неправильным решением судьи и VAR», – написал Куман.
- Матч обслуживал в поле Хесус Хиль Мансано.
- «Реал» лидирует в Примере.
- «Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Куман: «В класико должен был быть чистый пенальти в пользу «Барселоны». Приходится принимать это и молчать»
Куман ушел с интервью после вопроса о неназначенном в ворота «Реала» пенальти
Винисиус признался «Реалу» в любви после победы над «Барселоной»
«Реал» обыграл «Барселону» в чемпионате три раза подряд впервые с 1978 года
Источник: инстаграм Рональда Кумана