Куман: «В концовке Эль Класико «Барселоне» не повезло с судейским решением»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оставил пост в инстаграме после матча 30-го тура Примеры против «Реала» (1:2). Каталонцы заканчивали встречу в большинстве.

«Мы владели преимуществом и имели возможности для очков. В концовке не повезло с неправильным решением судьи и VAR», – написал Куман.

Матч обслуживал в поле Хесус Хиль Мансано .

. «Реал» лидирует в Примере.

«Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.

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