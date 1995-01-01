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    Куман ушел с интервью после вопроса о неназначенном в ворота «Реала» пенальти

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был раздражен после матча 30-го тура Примеры против «Реала» (1:2). Нидерландец ушел с интервью.

    Куман спросил журналиста, должны ли были назначить пенальти в ворота «Реала». Ему ответили, что решение остается за судьями. Тогда Куман сказал: «Сядь на забор, если хочешь». После этой фразы тренер ушел.

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    Источник: «Чемпионат»

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