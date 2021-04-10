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    Куман: «В Эль Класико должен был быть чистый пенальти в пользу «Барселоны». Приходится принимать это и молчать»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман убежден, что главный судья класико Хесус Хиль Мансано не увидел пенальти в пользу каталонцев. Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

    «Я просил арбитра принимать верные решения. Там был чистый пенальти. Добавленное время второго тайма должны быть иным.

    Приходится принять это и молчать», – сказал Куман.

    • «Реал» лидирует в Примере.
    • «Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.
    • «Реал» не проигрывает с января.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2377

      CSKA57 1 час назад

      Такое впечатление, что Барсу начали тормозить. Это я сужу по двум последним играм.

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