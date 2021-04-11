Куман: «В Эль Класико должен был быть чистый пенальти в пользу «Барселоны». Приходится принимать это и молчать»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман убежден, что главный судья класико Хесус Хиль Мансано не увидел пенальти в пользу каталонцев. Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

«Я просил арбитра принимать верные решения. Там был чистый пенальти. Добавленное время второго тайма должны быть иным.

Приходится принять это и молчать», – сказал Куман.

«Реал» лидирует в Примере.

«Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.

«Реал» не проигрывает с января.

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