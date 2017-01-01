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    Карпов – самый молодой защитник в истории ЦСКА, забивший в официальном матче

    Центральный защитник Вадим Карпов забил свой дебютный мяч за ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (2:1).

    Футболисту удалось отличиться в возрасте 18 лет и 268 дней. Он стал самым молодым игроком обороны в истории московского клуба с голом в официальной встрече.

    Карпов побил рекорд Игоря Дивеева (19 лет и 357 дней), установленный в 2019 году.

    • Карпов – воспитанник академии «Зенита».
    • В ЦСКА он оказался в 2017 году, в сентябре 2019-го впервые сыграл за основу.
    • С тех пор игрок провел 29 матчей.

    Карпов – о дебютном голе за ЦСКА: «Ударил, закрыл глаза, открываю – а мяч в ворота летит. Порадовался»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -1502

      Аденн 41 минуту назад

      ну все, понеслось, звязда.

      0
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      Рейтинг: +21670

      Боцман59rus 1 час назад

      Всегда с уважением относился к игрокам ЦСКА и было за что.
      Раньше и представить было нельзя, чтоб Игнашевич, Березуцкие, или Набабкин к примеру, валялись и симулировали на поле, как это молодое говнище на кубковом матче, достойная смена, ничего не скажешь

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      Рейтинг: +16797

      vladimir-7 2 часа назад

      СМИ, на будущее, не перехвалите игрока.

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