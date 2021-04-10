Карпов – самый молодой защитник в истории ЦСКА, забивший в официальном матче

Центральный защитник Вадим Карпов забил свой дебютный мяч за ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (2:1).

Футболисту удалось отличиться в возрасте 18 лет и 268 дней. Он стал самым молодым игроком обороны в истории московского клуба с голом в официальной встрече.

Карпов побил рекорд Игоря Дивеева (19 лет и 357 дней), установленный в 2019 году.

Карпов – воспитанник академии «Зенита».

В ЦСКА он оказался в 2017 году, в сентябре 2019-го впервые сыграл за основу.

С тех пор игрок провел 29 матчей.

Карпов – о дебютном голе за ЦСКА: «Ударил, закрыл глаза, открываю – а мяч в ворота летит. Порадовался»