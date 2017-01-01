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    «Крылья» – о трансфере Сергеева в другой клуб: «Все сделаем, чтобы этого не делать»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий дал понять, что клуб не хочет отпускать нападающего Ивана Сергеева.

    «Пока не было никаких контактов. Официальных предложений тоже не было.

    Готовы ли мы отпустить Сергеева в другой клуб? Мы все сделаем, чтобы этого не делать. Сложно говорить в сослагательном наклонении. Но все проблемы будем решать по мере поступления», – сказал Калакуцкий.

    • В этом сезоне Сергеев забил 35 голов в 39 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Цена – 1,5 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему форварду со стороны «Локомотива».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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