Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Из «Локомотива» ко мне никто не обращался»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Локомотива».

О жалении московского клуба заполучить лучшего бомбардира ФНЛ сообщалось в декабре.

«Никто не обращался. Когда в отпуске был, слышал слухи, что «Локо» интересуется. Я всем отвечал, что сам не в курсе. Мало ли что пишут? У меня контракт с Самарой, и сейчас все мои мысли связаны с ней», – сказал 25-летний футболист.