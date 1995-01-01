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    Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Из «Локомотива» ко мне никто не обращался»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Локомотива».

    О жалении московского клуба заполучить лучшего бомбардира ФНЛ сообщалось в декабре.

    «Никто не обращался. Когда в отпуске был, слышал слухи, что «Локо» интересуется. Я всем отвечал, что сам не в курсе. Мало ли что пишут? У меня контракт с Самарой, и сейчас все мои мысли связаны с ней», – сказал 25-летний футболист.

    • В текущем сезоне Сергеев провел за «Крылья» 36 матчей, забил 35 голов и сделал семь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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