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    Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» верят в возвращение Неймара

    В раздевалке «Барселоны» снова начали обсуждать возможное возвращение нападающего Неймара, утверждает Mundo Deportivo.

    По информации источника, футболисты каталонской команды считают, что подписание 29-летнего бразильца поможет им вернуться в число реальных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

    Игроки «Барсы» верят, что Неймар может вернуться, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в следующем году.

    • В текущем сезоне форвард провел за парижан 21 матч, забил 13 голов и сделал восемь ассистов.
    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
    • «ПСЖ» купил его за рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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