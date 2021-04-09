Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» верят в возвращение Неймара

В раздевалке «Барселоны» снова начали обсуждать возможное возвращение нападающего Неймара, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболисты каталонской команды считают, что подписание 29-летнего бразильца поможет им вернуться в число реальных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Игроки «Барсы» верят, что Неймар может вернуться, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в следующем году.