Mundo Deportivo: игроки «Барселоны» верят в возвращение Неймара

В раздевалке «Барселоны» снова начали обсуждать возможное возвращение нападающего Неймара, утверждает Mundo Deportivo.
По информации источника, футболисты каталонской команды считают, что подписание 29-летнего бразильца поможет им вернуться в число реальных претендентов на победу в Лиге чемпионов.
Игроки «Барсы» верят, что Неймар может вернуться, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в следующем году.
- В текущем сезоне форвард провел за парижан 21 матч, забил 13 голов и сделал восемь ассистов.
- Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
- «ПСЖ» купил его за рекордные 222 миллиона евро.
Источник: Mundo Deportivo