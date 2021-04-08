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  • Главные новости дня. «Боруссия» Д интересуется Ларссоном, Черевченко может вернуться в «Локомотив»

Главные новости дня. «Боруссия» Д интересуется Ларссоном, Черевченко может вернуться в «Локомотив»

8 апреля 2021, 23:00

В «Баварии» подтвердили, что Боатенг летом покинет клуб

«Краснодар» и «Динамо» интересуются Ишаком из «Леха»

«Боруссия» Д видит в Джордане Ларссоне замену Холанду. «Спартак» открыт для предложений

Рибалта ушел из «Зенита». Аршавин сказал, что не будет спортивным директором «Зенита»

Ермакович и Зубик вошли в штаб Гончаренко в «Краснодаре»

«Спартак» за 15 лет потерял на трансферах 276 миллионов

«Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и вылетело из Кубка России. ЦСКА победил «Арсенал» и вышел в полуфинал

Черевченко может летом вернуться в «Локомотив»

«Фейеноорд» хочет купить у «Спартака» Тиля

Два игрока «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА, угрожая им проломить головы

Источник: «Бомбардир»
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