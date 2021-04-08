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Черевченко может летом вернуться в «Локомотив»

8 апреля 2021, 20:23
15

«Локомотив» рассматривает вариант с возвращением в клуб Игоря Черевченко.

По информации «Чемпионата», действующий главный тренер «Химок» может сменить Марко Николича.

«Если Николич покинет клуб летом, то Черевченко – один из кандидатов на его место. В руководстве «Локомотива» есть люди, заинтересованные в его приходе», – сообщил источник.

  • Черевченко уже тренировал «Локо» с 2015 по 2016 год.
  • С московской командой он выиграл Кубок России сезона-2014/15.
  • Контракт Николича с клубом рассчитан до мая 2022 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Химки Николич Марко Черевченко Игорь
Комментарии (15)
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Garrincha58
1617903246
кто это выдумывает?
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balam
1617909916
фабрика новостей
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Hektor 84
1617912329
Локо в лидерах, в полуфинале кубка. Чем не устраивает Николич?
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Aleksey!
1617925016
Если это произойдёт , то логику футбола перестану понимать вообще.
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ab15488
1617931101
Очередной вброс
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isakkobelini
1617943773
это все происки конкурентов
Ответить
absent32
1617955257
я вот чего не пойму, зачем такая пуля в прессу просачивается? даже если есть мысли о смене тренера руководство не будет об этом говорить, учитывая какая сейчас серия из побед идет. это типа чтоб сбить с толку перед дерби? да и вообще, пусть тренерует, вроде что то налаживается. какой смысл дергать команду, дергать болельщиков. утятина короче!
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Рубинище
1617958119
Локо очень быстро набрал ход, Марко поработал на 5+, он посильнее Сёмина даже, не ноет про усиления и травмы, а привлекает молодёжь, встраивает др. на новые позиции. Русский выучил- если пробьётся в евро кубки, однозначно его нужно продлевать. Кому-то не нравится какой ход набрал паровоз - вот и пошли взбросы.
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zigbert
1617973129
Подводить итоги работы Николича еще рано. Надо дождаться окончания сезона. В турнирной таблице Локомотив пока 3й, команда претендует на Кубок России, это ли не доказательство работы Николича.
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PAREVG.
1617976042
Чушь!!!!!
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