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    Черевченко может летом вернуться в «Локомотив»

    «Локомотив» рассматривает вариант с возвращением в клуб Игоря Черевченко.

    По информации «Чемпионата», действующий главный тренер «Химок» может сменить Марко Николича.

    «Если Николич покинет клуб летом, то Черевченко – один из кандидатов на его место. В руководстве «Локомотива» есть люди, заинтересованные в его приходе», – сообщил источник.

    • Черевченко уже тренировал «Локо» с 2015 по 2016 год.
    • С московской командой он выиграл Кубок России сезона-2014/15.
    • Контракт Николича с клубом рассчитан до мая 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +812

      Хейтер Аларм 35 минут назад

      че за бред! кузница мыслей автора этой пасквили без мозгов!

      0
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      Рейтинг: +2715

      absent32 37 минут назад

      так там же уже Евсеев в очереди))))

      0
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      Рейтинг: +12474

      Garrincha58 42 минуты назад

      кто это выдумывает?

      1
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