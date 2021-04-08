Черевченко может летом вернуться в «Локомотив»

«Локомотив» рассматривает вариант с возвращением в клуб Игоря Черевченко.
По информации «Чемпионата», действующий главный тренер «Химок» может сменить Марко Николича.
«Если Николич покинет клуб летом, то Черевченко – один из кандидатов на его место. В руководстве «Локомотива» есть люди, заинтересованные в его приходе», – сообщил источник.
- Черевченко уже тренировал «Локо» с 2015 по 2016 год.
- С московской командой он выиграл Кубок России сезона-2014/15.
- Контракт Николича с клубом рассчитан до мая 2022 года.
Источник: «Чемпионат»