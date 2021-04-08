Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» за 15 лет потерял на трансферах 276 миллионов

8 апреля 2021, 18:50
23

Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал почтовые архивы владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

В частности, BlackMirror опубликовал данные о трансферных убытках «Спартака» с 2004 по 2019-й год.

«ФК «Спартак» Москва с 2004 года купил игроков на 473 миллионов евро, продав при этом только на 197 миллионов евро. Итоговый убыток от трансферной деятельности за 2004–2019 гг. составил 276 миллионов евро.

Данный убыток сформировался не только по причине того, что ФКСМ покупал некачественных игроков по завышенным ценам, а также по той причине, что цена игроков ФКСМ не росла ввиду неумения развивать игроков.

Находясь в ФКСМ, игроки потеряли более 50 миллионов евро своей стоимости, что является одним из худших показателей лиги.

Основные причины: покупка по завышенным ценам, переплата игрокам по зарплате, неумение растить стоимость игроков», – сказано в документе.

Источник: телеграм-канал BlackMirror

Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1617898118
Бред!!! Специально посмотрел на покупки и продажи игроков Спартаком за последние 10 лет покупки , купили на 184 продали продали 104 , то есть за 10 лет потерял 80 ,,,так что полный бред что за 15 лет минус 274,,,
Ответить
житель СПб
1617898133
Но это проблема не только Спартака. Увы.
Ответить
Nevsky_RU
1617899239
тушенка то кажись протухла у патлатого Плакуна. Тупым московским глорам станет еще грустнее, если в этот реестр добавить суммы потраченные на подкуп судей, и вазелин для Де Зеува.
Ответить
Рыжий дьявол
1617900056
Взял проверил один год 2010, и сразу 10 лямов лишних приписано,Сезон 2010. Потрачено: € 33 млн. Получено: € 7,4 млн. Главные трансферы: Эйден Макгиди («Селтик») – € 12 млн Николас Пареха («Эспаньол») – € 8 млн Дмитрий и Кирилл Комбаровы («Динамо») — € 8 млн Ари (АЗ) — € 3 млн. так что дальше и не стал сравнивать и так всё понятно,,,
Ответить
nik55
1617900198
эта новость из заказа ГАЗСРЕМА-----напишите сколько потеряли бомжи--кони--паровозы----быки или на них заказ не оплачен ?
Ответить
Fusballer
1617900993
Да ладно! Продажа одного Кокоши чего стоит. Нае.. обманули итальяшек))
Ответить
Из Твери Леха
1617902361
убыточная свиноферма. такая только в тушино
Ответить
Свин-токсик
1617903583
В этом графике какие-то сумасшедшие суммы фигурируют ежегодно. И совершенно не ясно, что хотели этим сказать. Да и вряд ли Спартак что-то потерял, он именно что заработал на игроках меньше, чем мог. В принципе, не криминально. Ну и формулировки порадовали в статье, разумеется. Переплачивали, не могли развить. Мне, пожалуйста, подобный график ЦСКА за период 17-21, тоже очень интересно посмотреть на кучку молодых и перспективных игроков, которых пачками отправляли обратно.
Ответить
oyabun
1617905658
А чего это вдруг начали считать чужие деньги? Хозяева Спартака сами знают как и на что потратить. Кому какое дело?! Ни у кого из карманов не тянут последние кровные.
Ответить
Hektor 84
1617912192
Проплаченные писаки взялись за дело! А теперь сосчитайте сколько потерял члинит
Ответить
Главные новости
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
3
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
30
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
16
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
11
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
11
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
16
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
15
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
1
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
10
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
16
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
15
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
17
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
155
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
5
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
14
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+