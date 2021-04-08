«Спартак» за 15 лет потерял на трансферах 276 миллионов

Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал почтовые архивы владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

В частности, BlackMirror опубликовал данные о трансферных убытках «Спартака» с 2004 по 2019-й год.

«ФК «Спартак» Москва с 2004 года купил игроков на 473 миллионов евро, продав при этом только на 197 миллионов евро. Итоговый убыток от трансферной деятельности за 2004–2019 гг. составил 276 миллионов евро.

Данный убыток сформировался не только по причине того, что ФКСМ покупал некачественных игроков по завышенным ценам, а также по той причине, что цена игроков ФКСМ не росла ввиду неумения развивать игроков.

Находясь в ФКСМ, игроки потеряли более 50 миллионов евро своей стоимости, что является одним из худших показателей лиги.

Основные причины: покупка по завышенным ценам, переплата игрокам по зарплате, неумение растить стоимость игроков», – сказано в документе.