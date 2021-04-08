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    «Спартак» за 15 лет потерял на трансферах 276 миллионов

    Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал почтовые архивы владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

    В частности, BlackMirror опубликовал данные о трансферных убытках «Спартака» с 2004 по 2019-й год.

    «ФК «Спартак» Москва с 2004 года купил игроков на 473 миллионов евро, продав при этом только на 197 миллионов евро. Итоговый убыток от трансферной деятельности за 2004–2019 гг. составил 276 миллионов евро.

    Данный убыток сформировался не только по причине того, что ФКСМ покупал некачественных игроков по завышенным ценам, а также по той причине, что цена игроков ФКСМ не росла ввиду неумения развивать игроков.

    Находясь в ФКСМ, игроки потеряли более 50 миллионов евро своей стоимости, что является одним из худших показателей лиги.

    Основные причины: покупка по завышенным ценам, переплата игрокам по зарплате, неумение растить стоимость игроков», – сказано в документе.

    Источник: телеграм-канал BlackMirror

    Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

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    08.04.2021 18:50
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3629

      ФК Пупсик 10 апреля 2021, 00:00

      Теперь понятно, почему цены на бензин растут - за счет них покрывают убытки спартака!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 апреля 2021, 15:39

      Больше веры будет когда официальный сайт Спартака опубликует свои данные.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 8 апреля 2021, 23:03

      Проплаченные писаки взялись за дело! А теперь сосчитайте сколько потерял члинит

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7878

      Томик > Hektor 84 9 апреля 2021, 03:22

      А если бы ещё на стадион не 1 рубль потратили...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 8 апреля 2021, 21:14

      А чего это вдруг начали считать чужие деньги? Хозяева Спартака сами знают как и на что потратить. Кому какое дело?! Ни у кого из карманов не тянут последние кровные.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -172

      Свин-токсик 8 апреля 2021, 20:39

      В этом графике какие-то сумасшедшие суммы фигурируют ежегодно. И совершенно не ясно, что хотели этим сказать. Да и вряд ли Спартак что-то потерял, он именно что заработал на игроках меньше, чем мог. В принципе, не криминально.
      Ну и формулировки порадовали в статье, разумеется.
      Переплачивали, не могли развить. Мне, пожалуйста, подобный график ЦСКА за период 17-21, тоже очень интересно посмотреть на кучку молодых и перспективных игроков, которых пачками отправляли обратно.

      2
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      Рейтинг: +7878

      Томик 8 апреля 2021, 20:33

      За 15 лет 274 миллиона? Это всего лишь 18,3 миллиона в год. Судя по тексту, зарплату тоже учитывали. А если ещё и еду посчитали, то вообще "Спартак" в плюсах.

      2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 8 апреля 2021, 20:32

      всё таки за 16 лет, а не 15))

      1
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      Рейтинг: +310

      PahaSpartak 8 апреля 2021, 20:24

      Потерял, ха ха ха. Идет Федун и теряет бабло. Потеряшка такой

      0
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 8 апреля 2021, 20:19

      убыточная свиноферма. такая только в тушино

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 8 апреля 2021, 20:13

      да у нас вся лига с подобными кривыми, не один Спартак))))

      2
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