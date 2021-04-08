«Спартак» – о Ларссоне: «Контактов с «Боруссией» не было. Рассмотрим любое предложение, особенно очень дорогое»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе к нападающему Джордану Ларссону со стороны дортмундской «Боруссии».

«Контактов с «Боруссией» не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Рыночная стоимость Ларссона – 9 миллионов евро.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.

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