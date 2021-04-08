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  • «Спартак» – о Ларссоне: «Контактов с «Боруссией» не было. Рассмотрим любое предложение, особенно очень дорогое»

«Спартак» – о Ларссоне: «Контактов с «Боруссией» не было. Рассмотрим любое предложение, особенно очень дорогое»

8 апреля 2021, 14:11
10

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе к нападающему Джордану Ларссону со стороны дортмундской «Боруссии».

«Контактов с «Боруссией» не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

  • Рыночная стоимость Ларссона – 9 миллионов евро.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
  • В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.

Goal: «Боруссия» Д видит в Джордане Ларссоне замену Холанду

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Боруссия Д Ларссон Джордан
Комментарии (10)
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slavа0508
1617881375
Меньше 20 не стоит даже разговор заводить, но хотелось бы что бы хотя бы ещё один сезон отыграл у нас,,,
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slavа0508
1617883823
А всё таки Томас Цорн хорошее наследие после себя оставил,,,Ларсон,Понсе,Клар,Соболев все они пришли при Томасе, и только промашка с Гусом,,,,,отличный результат,,,
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Рыжий дьявол
1617884911
На следующий сезон кровь из носу а лучших всех надо сохранить, это пожалуй главная задача для Федуна, ну и конечно с тренером вопрос решить,
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oyabun
1617886502
Всех кто сейчас в основе есть надо сохранять - только начала налаживаться командная игра и тут же продавать лидеров? А потом снова бултыхаться в районе 5-7 места? Единственно, что хорошо было бы укрепить, так это оборону. Да и вообще скамейку немного удлинить не мешало бы, а то как только травма у игрока основы, так сразу паника - кому играть?!
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SpartakFirst064
1617891210
Сейчас вроде состав наиграли не хотелось бы распродаж, если только сплавить балласт да парочку на усиление, скамейка коротка видно было в последнем матче пару игроков получили травму и всё на замену выпустили деда Ещенко(не чего не имею против Андрея) просто пора ему уже бутсы вешать,,,,
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BlackMurderDeco
1617897243
Ларсон?))) если Спартак и эту аферу провернет, то я оыигею
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zigbert
1617969534
Не хотелось бы его сейчас отпускать. Состав притерся.Любые изменения не пойдут на пользу. Но если уж продавать то не за 9млн. а за хорошие деньги.
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