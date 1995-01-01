«Спартак» – о Ларссоне: «Контактов с «Боруссией» не было. Рассмотрим любое предложение, особенно очень дорогое»

Всех кто сейчас в основе есть надо сохранять - только начала налаживаться командная игра и тут же продавать лидеров? А потом снова бултыхаться в районе 5-7 места? Единственно, что хорошо было бы укрепить, так это оборону. Да и вообще скамейку немного удлинить не мешало бы, а то как только травма у игрока основы, так сразу паника - кому играть?!
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе к нападающему Джордану Ларссону со стороны дортмундской «Боруссии».
«Контактов с «Боруссией» не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
- Рыночная стоимость Ларссона – 9 миллионов евро.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
- В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
Goal: «Боруссия» Д видит в Джордане Ларссоне замену Холанду