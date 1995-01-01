Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    «Спартак» – о Ларссоне: «Контактов с «Боруссией» не было. Рассмотрим любое предложение, особенно очень дорогое»

    Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе к нападающему Джордану Ларссону со стороны дортмундской «Боруссии».

    «Контактов с «Боруссией» не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

    • Рыночная стоимость Ларссона – 9 миллионов евро.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2023 года.
    • В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.

    Goal: «Боруссия» Д видит в Джордане Ларссоне замену Холанду

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:11
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27491

      oyabun 21 минуту назад

      Всех кто сейчас в основе есть надо сохранять - только начала налаживаться командная игра и тут же продавать лидеров? А потом снова бултыхаться в районе 5-7 места? Единственно, что хорошо было бы укрепить, так это оборону. Да и вообще скамейку немного удлинить не мешало бы, а то как только травма у игрока основы, так сразу паника - кому играть?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Рыжий дьявол 47 минут назад

      На следующий сезон кровь из носу а лучших всех надо сохранить, это пожалуй главная задача для Федуна, ну и конечно с тренером вопрос решить,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18102

      slavutiq70 1 час назад

      А всё таки Томас Цорн хорошее наследие после себя оставил,,,Ларсон,Понсе,Клар,Соболев все они пришли при Томасе, и только промашка с Гусом,,,,,отличный результат,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20421

      silver29 1 час назад

      Жаль если уйдет только команду собрали.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18102

      slavutiq70 > silver29 1 час назад

      Да может на юбилейный сезон останется,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20421

      silver29 > slavutiq70 1 час назад

      Если следующий сезон начнут в этот составе и с таким же настроем, вполне юбилейный год и золотом можно отметить, пусть остается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18102

      slavutiq70 1 час назад

      Меньше 20 не стоит даже разговор заводить, но хотелось бы что бы хотя бы ещё один сезон отыграл у нас,,,

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84357
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru