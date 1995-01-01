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    Кубок России. «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и вылетело из турнира

    В матче 1/4 финала Кубка России московское «Динамо» на выезде уступило «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

    Победу самарцам принесли голы Романа Ежова и Ивана Сергеева.

    Соперника по полуфиналу «Крылья» узнают в пятницу. Начало жеребьевки – в 18:00 мск.

    Кубок России. 1/4 финала

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ежов, 4; 2:0 – Сергеев, 73.

    «Крылья Советов»: Овсянников, Горшков (Божин, 90+1), Чернов, Солдатенков, Зеффан, Алвеш (Полуяхтов, 67), Витюгов, Ежов (Комбаров, 90+1), Зиньковский (Кабутов, 85), Сергеев, Сарвели (Голенков, 67).

    «Динамо»: Шунин, Варела (Н'Жи, 76), Ордец, Нойштедтер, Паршивлюк, Фомин, Лесовой (Скопинцев, 76), Шиманьски, Грулев, Моро (Игбун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).

    Предупреждения: Чернов, 29; Сарвели, 56; Ежов, 66; Зеффан, 74 – Нойштедтер, 49; Шиманьски, 62; Паршивлюк, 65; Фомин, 85.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии32
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      Рейтинг: +97

      вальтер79 11 минут назад

      вот крылья удивили так удивили)))))))))

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      Рейтинг: +12474

      Garrincha58 42 минуты назад

      КрС.отлично сыграно! жаль летом раздербанят команду

      0
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      Рейтинг: +372

      хав_бек 52 минуты назад

      Крыльям место в РПЛ. Главное, чтобы состав сохранили и усиление провели

      2
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      Рейтинг: +17074

      DVOK68 53 минуты назад

      Хороший результат.Молодцы самарцы,а динамикам кубки и иные титулы не нужны,их они каждый сезон берут,надоело.

      1
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      Рейтинг: +381

      aubergine 53 минуты назад

      С победой Крылья! Берегите Сергеева и возвращайтесь уже в РПЛ)

      0
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      Рейтинг: +253

      PahaSpartak 54 минуты назад

      Скажем так: Крылья вышвырнули беспонтовое Динамо из кубка. Так будет точнее

      0
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      Рейтинг: +18116

      slavutiq70 56 минут назад

      Крылышки молодцы,,,ждём возвращения,,,ох уведут у вас Сергеева,,,

      2
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      Рейтинг: +14736

      derrik2000 > slavutiq70 51 минуту назад

      А Зиньковского?

      0
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      Рейтинг: +6268

      житель СПб 1 час назад

      А какие комбинации победитель выдавал! А какие сейвы делал их вратарь. А как боролись, возвращались быстро. Короче - показали пример, как в Высшей Лиге играть.

      3
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      Рейтинг: +11751

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Нежданьчик ))

      1
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      Рейтинг: +2715

      absent32 1 час назад

      не скажу что Динамо были плохи. это Крылья с таким составом играют не в своей лиге. думаю сейчас в РПЛ они уверенно были бы в 8ке, либо как минимум лучшими во вротой 8ке. не удивлен в сегодняшнем результате

      2
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      Рейтинг: +6268

      житель СПб > absent32 1 час назад

      Вот это - к разговору о количестве клубов в РПЛ! Вполне можно увеличивать до 18!

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