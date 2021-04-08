Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и вылетело из турнира

Кубок России. «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и вылетело из турнира

8 апреля 2021, 19:26
38

В матче 1/4 финала Кубка России московское «Динамо» на выезде уступило «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

Победу самарцам принесли голы Романа Ежова и Ивана Сергеева.

Соперника по полуфиналу «Крылья» узнают в пятницу. Начало жеребьевки – в 18:00 мск.

Кубок России. 1/4 финала

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ежов, 4; 2:0 – Сергеев, 73.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков (Божин, 90+1), Чернов, Солдатенков, Зеффан, Алвеш (Полуяхтов, 67), Витюгов, Ежов (Комбаров, 90+1), Зиньковский (Кабутов, 85), Сергеев, Сарвели (Голенков, 67).

«Динамо»: Шунин, Варела (Н'Жи, 76), Ордец, Нойштедтер, Паршивлюк, Фомин, Лесовой (Скопинцев, 76), Шиманьски, Грулев, Моро (Игбун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).

Предупреждения: Чернов, 29; Сарвели, 56; Ежов, 66; Зеффан, 74 – Нойштедтер, 49; Шиманьски, 62; Паршивлюк, 65; Фомин, 85.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Крылья Советов Динамо
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zra78
1617899250
Крылья браво!!!!
Ответить
FanatSerj
1617899293
Крылья с заслуженной Победой! Команда которая выходит на поле с большим желанием выиграть всегда имеет большое преимущество над командой которая просто выходит на поле ))
Ответить
nominum
1617899299
Ай да Крылья! Молодцы. С победой.
Ответить
GoLenaStop
1617899400
Летчики - спасибо за победу!!! Посадили на жопу легавых масквачей!!! Даже Шнобель поперхнулся! ХА!
Ответить
Дедуктор
1617899442
Вот, не ожидал. Даже не победы Крыльев. Но - качества. Крылья сыграли практически весь матч на встречных курсах. Не жались к своим воротам. Типо, кого бояться то.
Ответить
Красногорск_Фан
1617899494
Спасибо Крыльям за шикарную игру! В ней была мысль, дисциплина и результат! Мо-лод-цы! Еще раз доказали что решает не стоимость а настрой
Ответить
derrik2000
1617900015
Я, конечно, вижу по таблице ФНЛ, что "Крылья" - безоговорочный лидер, но чтобы ТАК ВЕЛИКОЛЕПНО и тактически, и физически, и психологически переиграть Динамо, которое сейчас на подъёме в РПЛ и показывало ДО этого матча очень хорошую игру... Понятно, что матч "кубковый", т. е. проигравший выбывает, но, думаю, что Динамо тоже хотело пройти в 1/2 финала. По их игре, по крайней мере, это чувствовалось. Но всё таки Крылья, показав очень зрелую, даже по меркам РПЛ, игру, победили заслуженно. Посмотрим-посмотрим, будут ли "Крылья Советов" в следующем чемпионате главным "возмутителем спокойствия" в РПЛ. Во всяком случае, предпосылки для ЭТОГО я увидел.
Ответить
CSKA57
1617900120
Крылья с победой!
Ответить
житель СПб
1617902123
А какие комбинации победитель выдавал! А какие сейвы делал их вратарь. А как боролись, возвращались быстро. Короче - показали пример, как в Высшей Лиге играть.
Ответить
хав_бек
1617902607
Крыльям место в РПЛ. Главное, чтобы состав сохранили и усиление провели
Ответить
Главные новости
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
3
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
31
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
16
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
11
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
11
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
16
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
15
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Все новости
Все новости
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
26 августа
5
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
20 августа
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
20 августа
19
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
20 августа
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
19 августа
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
19 августа
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
19 августа
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
19 августа
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19 августа
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
19 августа
57
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19 августа
2
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
19 августа
39
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
19 августа
3
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
19 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+