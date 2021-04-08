Кубок России. «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и вылетело из турнира

В матче 1/4 финала Кубка России московское «Динамо» на выезде уступило «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

Победу самарцам принесли голы Романа Ежова и Ивана Сергеева.

Соперника по полуфиналу «Крылья» узнают в пятницу. Начало жеребьевки – в 18:00 мск.

Кубок России. 1/4 финала

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ежов, 4; 2:0 – Сергеев, 73.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков (Божин, 90+1), Чернов, Солдатенков, Зеффан, Алвеш (Полуяхтов, 67), Витюгов, Ежов (Комбаров, 90+1), Зиньковский (Кабутов, 85), Сергеев, Сарвели (Голенков, 67).

«Динамо»: Шунин, Варела (Н'Жи, 76), Ордец, Нойштедтер, Паршивлюк, Фомин, Лесовой (Скопинцев, 76), Шиманьски, Грулев, Моро (Игбун, 57), Тюкавин (Комличенко, 57).

Предупреждения: Чернов, 29; Сарвели, 56; Ежов, 66; Зеффан, 74 – Нойштедтер, 49; Шиманьски, 62; Паршивлюк, 65; Фомин, 85.

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