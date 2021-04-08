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  • Орлов: «Аршавин сказал, что не будет спортивным директором «Зенита»

Орлов: «Аршавин сказал, что не будет спортивным директором «Зенита»

8 апреля 2021, 21:40
9

Журналист и комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Андрей Аршавин не хочет становиться преемником Хавьера Рибалты на посту спортивного директора «Зенита».

«Аршавина прочат на место Рибалты. Но я разговаривал с Андреем, и он сказал: «Нет, не пойду». Я спросил: «Почему, Андрей?» Он ответил: «Не знаю ни языка, ни иностранного футбола».

Может быть, он прав. Может быть, ему туда рано идти. Аршавин хорошо знает футбольный язык, а общаться – нет. Плюс там надо не только по-английски говорить, но и по-испански, и по-португальски тоже.

Должность спортивного директора очень сложна, и это очень большая ответственность», – сказал Орлов.

  • Рибалта работал в «Зените» с лета 2018 года.
  • После его назначения команда два сезона подряд становилась чемпионом России.
  • Аршавин сейчас занимает должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам в петербургском клубе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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вальтер79
1617907764
вот так поворот)))))))
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сасас
1617915903
Лучше вместо Семака тренером- креатив есть, наглось тоже, может неплохо получиться!
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Дядя Серёжа
1617930501
Гундосого на русском сложно понять.
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BlackMurderDeco
1617938352
С деньгами зенита тебе не надо знать ни языков , ни европейский футбол
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житель СПб
1617943477
Опять столько гадостей внизу! А просто человек не стремится (в данном случае) за деньгами, а объективно оценивает свои возможности. Он никогда не был человеком системы, чиновником. Это - не его. Поэтому не пошел. В этом решении - плис к его карме.
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Ганнибал Лектор
1617953552
Там большая ответственность за результат, Аршавин объективно оценивает свои силы, а может даже чуток перебздел. Как бы там ни было, надеюсь, на место Рибалты придет кто-то лучше, чем Малафеев
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Taps
1617953624
Пусть Аршавин идёт кальсоны шить ... Вместе с мамашей.
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