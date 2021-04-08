Орлов: «Аршавин сказал, что не будет спортивным директором «Зенита»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Андрей Аршавин не хочет становиться преемником Хавьера Рибалты на посту спортивного директора «Зенита».

«Аршавина прочат на место Рибалты. Но я разговаривал с Андреем, и он сказал: «Нет, не пойду». Я спросил: «Почему, Андрей?» Он ответил: «Не знаю ни языка, ни иностранного футбола».

Может быть, он прав. Может быть, ему туда рано идти. Аршавин хорошо знает футбольный язык, а общаться – нет. Плюс там надо не только по-английски говорить, но и по-испански, и по-португальски тоже.

Должность спортивного директора очень сложна, и это очень большая ответственность», – сказал Орлов.