Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Орлов: «Аршавин сказал, что не будет спортивным директором «Зенита»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Андрей Аршавин не хочет становиться преемником Хавьера Рибалты на посту спортивного директора «Зенита».

    «Аршавина прочат на место Рибалты. Но я разговаривал с Андреем, и он сказал: «Нет, не пойду». Я спросил: «Почему, Андрей?» Он ответил: «Не знаю ни языка, ни иностранного футбола».

    Может быть, он прав. Может быть, ему туда рано идти. Аршавин хорошо знает футбольный язык, а общаться – нет. Плюс там надо не только по-английски говорить, но и по-испански, и по-португальски тоже.

    Должность спортивного директора очень сложна, и это очень большая ответственность», – сказал Орлов.

    • Рибалта работал в «Зените» с лета 2018 года.
    • После его назначения команда два сезона подряд становилась чемпионом России.
    • Аршавин сейчас занимает должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам в петербургском клубе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:40
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19744

      bset 1 час назад

      Медведев сказал, что Кокорин нужен Зениту и его никуда не отдадут. В Питере обычно слова с действиями не сходятся.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12556

      JTherry > bset 6 минут назад

      Фиорентина готова предложить Коко по сходной цене...) и английский знает в пределах школьной программы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      вальтер79 1 час назад

      вот так поворот)))))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84357
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru