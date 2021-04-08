Официально: Рибалта ушел из «Зенита»

«Зенит» объявил об уходе спортивного директора клуба Хавьера Рибалты.

— Хавьер, сегодня вы покидаете «Зенит» и Санкт-Петербург. Что вы чувствуете прямо сейчас?

— Конечно, мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым.

— Оглядываясь назад, что вы назвали бы своим главным достижением здесь, в Петербурге?

— Помимо того, что происходило на поле, где мы побеждали и завоевывали чемпионские титулы, я считаю достижением то, как ко мне относились здесь и каким я был с людьми. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом. Это самое важное для меня.

— Что вы могли бы сказать болельщикам «Зенита»?

— Пожалуйста, продолжайте оставаться лучшими болельщиками в России и продолжайте поддерживать «Зенит»! Надеюсь, очень скоро мы все вместе сможем отпраздновать третье чемпионство подряд.