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    Официально: Рибалта ушел из «Зенита»

    «Зенит» объявил об уходе спортивного директора клуба Хавьера Рибалты.

    — Хавьер, сегодня вы покидаете «Зенит» и Санкт-Петербург. Что вы чувствуете прямо сейчас?

    — Конечно, мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым.

    Оглядываясь назад, что вы назвали бы своим главным достижением здесь, в Петербурге?

    — Помимо того, что происходило на поле, где мы побеждали и завоевывали чемпионские титулы, я считаю достижением то, как ко мне относились здесь и каким я был с людьми. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом. Это самое важное для меня.

    — Что вы могли бы сказать болельщикам «Зенита»?

    — Пожалуйста, продолжайте оставаться лучшими болельщиками в России и продолжайте поддерживать «Зенит»! Надеюсь, очень скоро мы все вместе сможем отпраздновать третье чемпионство подряд.

    • Рибалта работал в «Зените» с 2018 года.
    • После его назначения команда дважды стала чемпионом России.
    • Рибалта может продолжить карьеру в «Парме».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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