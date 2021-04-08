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AD: «Фейеноорд» хочет купить у «Спартака» Тиля

8 апреля 2021, 20:58
5

Полузащитник Гус Тиль может перейти из «Спартака» в «Фейеноорд», утверждает Algemeen Dagblad.

По информации источника, на подписании 23-летнего футболиста настаивает будущий главный тренер роттердамской команды Арне Слот.

42-летний специалист хорошо знаком с хавбеком по совместной работе в «АЗ Алкмааре».

  • Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
  • Голландец провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.
  • В сентябре его арендовал немецкий «Фрайбург».
  • В составе немецкой команды Тиль принял участие в пяти играх.

Источник: Algemeen Dagblad

Голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме. Аудитория в твиттере - почти 400 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Фейеноорд Фрайбург Тил Гус
Комментарии (5)
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oyabun
1617905223
Это было бы замечательно, но очень похоже на утку. Тиль и в Фрайбурге практически не играет. Выкупать при такой стате немцам его совсем нелогично.
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Владислав Vlad
1617912913
Забирайте....
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ilichkadr
1617947988
По некоторым данным Тиля в Спартаке уже нет. Пока в аренде, играет в дубле «Фрайбурга».
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zigbert
1617973839
Жаль что у него не получилось в Спартаке. Но если Фрайбург не дает ему достаточного времени на поле, значит все дело в самом игроке. В стоимости он тоже заметно потерял. Остается констатировать что это самый неудачный трансфер Спартака.
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