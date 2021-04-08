AD: «Фейеноорд» хочет купить у «Спартака» Тиля

Полузащитник Гус Тиль может перейти из «Спартака» в «Фейеноорд», утверждает Algemeen Dagblad.
По информации источника, на подписании 23-летнего футболиста настаивает будущий главный тренер роттердамской команды Арне Слот.
42-летний специалист хорошо знаком с хавбеком по совместной работе в «АЗ Алкмааре».
- Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
- Голландец провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.
- В сентябре его арендовал немецкий «Фрайбург».
- В составе немецкой команды Тиль принял участие в пяти играх.
Источник: Algemeen Dagblad
Голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме. Аудитория в твиттере - почти 400 тысяч подписчиков.