Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    AD: «Фейеноорд» хочет купить у «Спартака» Тиля

    Полузащитник Гус Тиль может перейти из «Спартака» в «Фейеноорд», утверждает Algemeen Dagblad.

    По информации источника, на подписании 23-летнего футболиста настаивает будущий главный тренер роттердамской команды Арне Слот.

    42-летний специалист хорошо знаком с хавбеком по совместной работе в «АЗ Алкмааре».

    • Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
    • Голландец провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.
    • В сентябре его арендовал немецкий «Фрайбург».
    • В составе немецкой команды Тиль принял участие в пяти играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Algemeen Dagblad

    Голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме. Аудитория в твиттере - почти 400 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27499

      oyabun 9 минут назад

      Это было бы замечательно, но очень похоже на утку. Тиль и в Фрайбурге практически не играет. Выкупать при такой стате немцам его совсем нелогично.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84357
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru