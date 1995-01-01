Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Кубок России. ЦСКА вырвал победу над «Арсеналом» и прошел в 1/2 финала

    В матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА в гостях одолел «Арсенал».

    Московская команда победила со счетом 2:1 благодаря голам Вадима Карпова и Марио Фернандеса.

    «Арсенал» с 55-й минуты играл вдесятером после удаления Евгения Луценко, которому ранее удалось забить единственный мяч туляков.

    ЦСКА пробился в полуфинал турнира вслед за «Локомотивом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». Жеребьевка – в пятницу в 18:00 мск.

    Кубок России. 1/4 финала

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Луценко, 33; 1:1 – Карпов, 48; 1:2 – Фернандес, 86.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава (Пантелеев, 90+1), Довбня (Бурлак, 60), Бауэр, Коновалов, Ломовицкий, Хлусевич, Ткачев (К. Кангва, 70), Костадинов, Луценко, Панченко (Э. Кангва, 60).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 60), Дивеев, Карпов, Фернандес, Обляков (Дзагоев, 70), Марадишвили (Ахметов, 88), Сигурдссон (Рондон, 60), Влашич, Эджуке, Чалов (Шкурин, 88).

    Предупреждения: Луценко, 21; Панченко, 47; Ломовицкий, 71 – Щенников, 23; Тикнизян, 90+6.

    Удаление: Луценко, 55 – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:24
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15152

      alarm 1 час назад

      в тарасятнике траур) чемпионство у зенита, кубок у цска, у рылов - жёлуди))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > alarm 34 минуты назад

      А у тебя говна полный рот )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15152

      alarm > Persona_non_Grata 33 минуты назад

      поскольку про Г завизжал ты, то делаю несложный вывод, что ты его только что прожевал и проглотил, сказав: вкусно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > alarm 30 минут назад

      Какие выводы , пес смердящий - у тебя в голове опилки )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15152

      alarm > Persona_non_Grata 29 минут назад

      глотай и повизгивай от удовольствия.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > alarm 28 минут назад

      Гы-гы не забудь добавить .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > alarm 23 минуты назад

      Поздравляю - у тебя поклонник завелся "alarmonstage" или это это твой любовничек )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15152

      alarm > Persona_non_Grata 19 минут назад

      визжи-визжи, персона дегенерата, про Г, про дезеувщину, что там у вас ещё принято.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > alarm 17 минут назад

      Теперь понятно почему тебя тут держат ( впрочем и раньше предполагал ) , господин админов подручный - твоих плюсавателей и минусовщиков оппонентов даже нет в базе или используются чужие аккаунты - " alarmonstage " , " revolver76 " , ну ктот там следующий ??? ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15152

      alarm > Persona_non_Grata 16 минут назад

      меня тоже всё время 2 дегенерата минусят (скорее всего, один и тот же), которых тут нет. но исправно 20 минусов в день. скорее всего, это твой любовник. или любовник твоего мужа.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > alarm 14 минут назад

      Ну я то тебе минусочки открыто ставлю и ставить буду , пока херней маятся будешь , кстати их нет под нормальными комментами , т.к. я оцениваю сказанное не взирая на личности в отличии от твоих клонов !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15152

      alarm > Persona_non_Grata 13 минут назад

      у меня нет клонов, дегенерат тарасофский)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 12 минут назад

      О - еще один твой почитатель- вздыхатель " кастрюлька " нарисовался )) , это видимо от названия предмета , который заменяет голову )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > alarm 9 минут назад

      Да да - рассказывай )) , Ну видимо ты просто кумир здешней дебилоидной массы )) Эк они тут на твою защиту бросились , так стараются , что боюсь как бы у них пуканы не разорвало )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15152

      alarm > Persona_non_Grata 6 минут назад

      пока что рвёт только у тебя уже не первый месяц. подозреваю, что комменты свои ты визжишь, не слезая с унитаза.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Несомненно ЦСКА гораздо интереснее видеть как в полуфинале , так и в финале , чем Арсенал ( не зависимо от того как играли сегодня )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6781

      GoLenaStop 1 час назад

      Арсенал явно был сильнее в этой игре.
      ЦСКА тупо протащили дальше.
      Всё предсказуемо.
      Let It Be...лишь бы пошло на пользу!
      Арсенал - молодцы!
      Командам -спасибо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19744

      bset > GoLenaStop 1 час назад

      "Протащили") Что должен был делать арбитр, если Луценко получил две 100%-ные желтые карточки? Ждать третьей?)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      kan85 > GoLenaStop 32 минуты назад

      Очки купи себе

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Свин-токсик > bset 2 минуты назад

      Защитник толкает Луценко рукой в поясницу, тот теряет координацию и вроде как попадает рукой по голове.
      Так у вас эти номера слишком часто проходят в последнее время.
      Сперва Чалов толкнул Миладиновича и получил рукой, потом Пухляков Рому толкал и точно так же получил, а всё это только из-за того, что такие толчки вынуждают раскидывать руки для сохранения равновесия.
      Ну и на самом Дивееве пару жёлтых не дали за захваты и те же прыжки в ноги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3277

      Из Твери Леха 1 час назад

      Интересное совпадение. Во вчерашнем матче московской команды противнику дали красную на 50-ой минуте, а в сегодняшнем на 55-ой. Удивительное совпадение. Надеюсь на финал Крылья-Ахмат, кстати, уже такой когда-то был.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > Из Твери Леха 1 час назад

      Судя по твоим комментариям -
      " Я люблю пиво пить, а еще люблю курить,
      Есть люблю, а так же срать и спать.
      Не люблю я хачей, не люблю я МАСКВИЧЕЙ,
      Гомиков, евреев и читать." - это явно про тебя , вот только гомиков из вышеперечисленного ты бы наверное исключил )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3277

      Из Твери Леха > Persona_non_Grata 48 минут назад

      Следишь за моими комментами? Хвалю. Какой спартач не затронет тему гомосексуализма? Да он после этого спартачем перестанет быть, если этого не упомянет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > Из Твери Леха 36 минут назад

      Да за тобой и следить не надо - ты как пудель и аларм , лазаете по спартаковским веткам и только вонь и смрад от вас .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3277

      Из Твери Леха > Persona_non_Grata 32 минуты назад

      Че ты гонишь? Эта ветка далеко не свинтаковская. Значит следишь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11762

      Persona_non_Grata > Из Твери Леха 29 минут назад

      Твоя рожа везде мелькает , а на спартаковских особо (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1884

      prtcs 1 час назад

      Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1925

      ААМ 1 час назад

      Неубедительно сыграл ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      GM 1 час назад

      Луценко со своими "граблями", конечно помог.
      А так, безусловно, радует, что победили. Но совершенно не радует отсутствие мысли в атакующих действиях. Только с выходом Дзаги стали появляться реальные моменты. Эджуке по-прежнему "всадник без головы". Рондон в игру не вошел.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      oleg3k 1 час назад

      Кобылы не могут,судьи помогут.Надоело смотреть как из матча в матч,этот недоклуб за уши тянут судьи.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1266

      GM > oleg3k 1 час назад

      Как ты, такой слепой, футбол смотришь? Или по дедушкиному радиоприемнику об игре судишь?
      Хрюкай дальше...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      kan85 > oleg3k 31 минуту назад

      Не смотри

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      вальтер79 1 час назад

      ну что финал походу будет столичным))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6781

      GoLenaStop > вальтер79 1 час назад

      ХА! Кто бы сомневался!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16768

      vladimir-7 1 час назад

      Всех с победой ЦСКА и особенно И. Олича, желаю удачи в полуфинале.

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84357
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru