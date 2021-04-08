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  • Кубок России. ЦСКА вырвал победу над «Арсеналом» и прошел в 1/2 финала

Кубок России. ЦСКА вырвал победу над «Арсеналом» и прошел в 1/2 финала

8 апреля 2021, 21:24
25

В матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА в гостях одолел «Арсенал».

Московская команда победила со счетом 2:1 благодаря голам Вадима Карпова и Марио Фернандеса.

«Арсенал» с 55-й минуты играл вдесятером после удаления Евгения Луценко, которому ранее удалось забить единственный мяч туляков.

ЦСКА пробился в полуфинал турнира вслед за «Локомотивом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». Жеребьевка – в пятницу в 18:00 мск.

Кубок России. 1/4 финала

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Луценко, 33; 1:1 – Карпов, 48; 1:2 – Фернандес, 86.

«Арсенал»: Шамов, Григалава (Пантелеев, 90+1), Довбня (Бурлак, 60), Бауэр, Коновалов, Ломовицкий, Хлусевич, Ткачев (К. Кангва, 70), Костадинов, Луценко, Панченко (Э. Кангва, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 60), Дивеев, Карпов, Фернандес, Обляков (Дзагоев, 70), Марадишвили (Ахметов, 88), Сигурдссон (Рондон, 60), Влашич, Эджуке, Чалов (Шкурин, 88).

Предупреждения: Луценко, 21; Панченко, 47; Ломовицкий, 71 – Щенников, 23; Тикнизян, 90+6.

Удаление: Луценко, 55 – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Арсенал ЦСКА
Комментарии (25)
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ruded
1617906349
с победой, хоть и вымученной..
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ySS
1617906529
ЦСКА вырвал... Поздравления с полуфиналом!
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Боцман59rus
1617906689
Я поздравляю персонально Олича. С первым тебя полуфиналом Ивица!!!
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Отжогин
1617906869
Предполагаю финал коней с паровозами.
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knikos
1617907184
Не люблю Дзагу , но отдаю ему должное . Пас отдал на уровне лучших футболистов мира. Такие пасы де Брюйне , Месси , Неймар отдают . Коней с победой . Давайте , кубок берите уже ! Чалова уже отправьте куда-нибудь . Неужели нет какого-нибудь пацана , который играть хочет ? Олич показал , что может управлять командой . Летом под себя кого-нибудь прикупит , будет дело .
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vladimir-7
1617907308
Всех с победой ЦСКА и особенно И. Олича, желаю удачи в полуфинале.
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GM
1617907883
Луценко со своими "граблями", конечно помог. А так, безусловно, радует, что победили. Но совершенно не радует отсутствие мысли в атакующих действиях. Только с выходом Дзаги стали появляться реальные моменты. Эджуке по-прежнему "всадник без головы". Рондон в игру не вошел.
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prtcs
1617908653
Молодцы!
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Из Твери Леха
1617908735
Интересное совпадение. Во вчерашнем матче московской команды противнику дали красную на 50-ой минуте, а в сегодняшнем на 55-ой. Удивительное совпадение. Надеюсь на финал Крылья-Ахмат, кстати, уже такой когда-то был.
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GoLenaStop
1617908837
Арсенал явно был сильнее в этой игре. ЦСКА тупо протащили дальше. Всё предсказуемо. Let It Be...лишь бы пошло на пользу! Арсенал - молодцы! Командам -спасибо!
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