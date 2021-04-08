Кубок России. ЦСКА вырвал победу над «Арсеналом» и прошел в 1/2 финала

В матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА в гостях одолел «Арсенал».

Московская команда победила со счетом 2:1 благодаря голам Вадима Карпова и Марио Фернандеса.

«Арсенал» с 55-й минуты играл вдесятером после удаления Евгения Луценко, которому ранее удалось забить единственный мяч туляков.

ЦСКА пробился в полуфинал турнира вслед за «Локомотивом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». Жеребьевка – в пятницу в 18:00 мск.

Кубок России. 1/4 финала

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Луценко, 33; 1:1 – Карпов, 48; 1:2 – Фернандес, 86.

«Арсенал»: Шамов, Григалава (Пантелеев, 90+1), Довбня (Бурлак, 60), Бауэр, Коновалов, Ломовицкий, Хлусевич, Ткачев (К. Кангва, 70), Костадинов, Луценко, Панченко (Э. Кангва, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 60), Дивеев, Карпов, Фернандес, Обляков (Дзагоев, 70), Марадишвили (Ахметов, 88), Сигурдссон (Рондон, 60), Влашич, Эджуке, Чалов (Шкурин, 88).

Предупреждения: Луценко, 21; Панченко, 47; Ломовицкий, 71 – Щенников, 23; Тикнизян, 90+6.

Удаление: Луценко, 55 – нет.

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