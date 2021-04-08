Футболист «Алании» Хадарцев дисквалифицирован на три матча. Его одноклубник Зураев – на два

КДК РФС дисквалифицировал футболистов «Алании» Эльбруса Зураева и Батраза Хадарцева за неспортивное в матче 34-го тура ФНЛ с «Волгарем» (0:1).

«Хадарцев проявил агрессивное поведение на поле и был удален. Он принес извинения, поэтому дисквалификация на три игры.

Зураев удалeн за нецензурную брань в адрес соперника. Дисквалификация на две игры», – цитирует главу КДК Артура Григорьянца «Чемпионата».