Семак: «Кержаков начал тренироваться в общей группе. Дриусси готов играть больше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем 25-го тура РПЛ с «Сочи».

— В прошлой игре Себастьян Дриусси вышел на замену на последних минутах. Как он себя чувствует сейчас и готов ли провести больше времени на поле?

— Конечно, готов. Это был его первый матч после длительной паузы, как и у Малкома. Тот раньше приступил к тренировкам и смог провести больше времени вместе с командой в общей группе. Что касается Дриусси, срок реабилитации был немножко больше. Но сейчас он готов и готов играть больше.

— Как себя чувствует Михаил Кержаков? Все ли готовы принять участие в матче?

— Михаил Кержаков тоже начал тренироваться в общей группе. Думаю, скоро наберет форму и те кондиции, которые позволят ему играть. Что касается остальных футболистов, то есть какие-то микроповреждения, но ничего серьезного нет.

— Артем Дзюба сыграл больше Малкома во встрече против «Химок». Это значит, что он в хорошей форме, несмотря на три игры за национальную сборную?

— Вряд ли правильно сравнивать его с Малкомом, который пропустил два месяца. Что касается Артема, то он хорошо выглядел в функциональном плане в последней игре. Это говорит о том, что он готов играть, что он и делает. И сыграл, на мой взгляд, очень хорошо.