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    Фонсека может вернуться в «Шахтер»

    «Шахтер» заинтересован в возвращении главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки.

    По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, украинский клуб претендует на 48-летнего специалиста наряду с «Наполи» и «Фиорентиной».

    Контракт португальца с «Ромой» истекает грядущим летом и вряд ли будет продлен.

    • Фонсека возглавлял «Шахтер» с 2016 по 2019 год.
    • С командой он выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионства.

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    Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 58,2 тысячи подписчиков.

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