Фонсека может вернуться в «Шахтер»

«Шахтер» заинтересован в возвращении главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки.
По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, украинский клуб претендует на 48-летнего специалиста наряду с «Наполи» и «Фиорентиной».
Контракт португальца с «Ромой» истекает грядущим летом и вряд ли будет продлен.
- Фонсека возглавлял «Шахтер» с 2016 по 2019 год.
- С командой он выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионства.
Источник: Твиттер Джанлуиджи Лонгари
Итальянский журналист. Работает в Sportitalia и Tuttomercatoweb. Аудитория в твиттере – 58,2 тысячи подписчиков.