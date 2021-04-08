Фонсека может вернуться в «Шахтер»

«Шахтер» заинтересован в возвращении главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, украинский клуб претендует на 48-летнего специалиста наряду с «Наполи» и «Фиорентиной».

Контракт португальца с «Ромой» истекает грядущим летом и вряд ли будет продлен.