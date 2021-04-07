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    AS: Суарес пропустит три недели из-за травмы

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес почувствовал дискомфорт на сегодняшней утренней тренировке команды. Уругваец досрочно завершил занятие.

    Обследование выявило у 34-летнего форварда мышечную травму. По информации AS, футболист выбыл на три недели.

    Суарес должен пропустить матчи с «Бетисом» (11 апреля), «Эйбаром» (18 апреля), «Уэской» (22 апреля) и «Атлетиком» (25 апреля).

    Сообщается, что футболист должен восстановиться к матчу 34-го тура Примеры с «Эльче» (2 мая).

    • 9 мая «Атлетико» встретится с «Барселоной».
    • «Атлетико» лидирует в Примере, опережая «Барселону» на одно очко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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