AS: Суарес пропустит три недели из-за травмы

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес почувствовал дискомфорт на сегодняшней утренней тренировке команды. Уругваец досрочно завершил занятие.
Обследование выявило у 34-летнего форварда мышечную травму. По информации AS, футболист выбыл на три недели.
Суарес должен пропустить матчи с «Бетисом» (11 апреля), «Эйбаром» (18 апреля), «Уэской» (22 апреля) и «Атлетиком» (25 апреля).
Сообщается, что футболист должен восстановиться к матчу 34-го тура Примеры с «Эльче» (2 мая).
- 9 мая «Атлетико» встретится с «Барселоной».
- «Атлетико» лидирует в Примере, опережая «Барселону» на одно очко.
Источник: AS