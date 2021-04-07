AS: Суарес пропустит три недели из-за травмы

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес почувствовал дискомфорт на сегодняшней утренней тренировке команды. Уругваец досрочно завершил занятие.

Обследование выявило у 34-летнего форварда мышечную травму. По информации AS, футболист выбыл на три недели.

Суарес должен пропустить матчи с «Бетисом» (11 апреля), «Эйбаром» (18 апреля), «Уэской» (22 апреля) и «Атлетиком» (25 апреля).

Сообщается, что футболист должен восстановиться к матчу 34-го тура Примеры с «Эльче» (2 мая).