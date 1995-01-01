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    Президент «Ювентуса» встретился с Аллегри. Он может вернуться в клуб в случае увольнения Пирло

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может вернуться в туринский клуб, сообщает Football Italia.

    «Ювентус» по-прежнему доверяет Андреа Пирло, но окончательное решение о его будущем будет принято в концовке сезона.

    В случае, если руководство туринцев решит уволить Пирло, команду может возглавить Аллегри. Сообщается, что в субботу он провел встречу с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и сообщил о готовности вернуться в клуб.

    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» уволит Пирло в случае поражения от «Наполи».
    • Пирло возглавляет команду с августа 2020 года.
    • Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019-й год.

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    Источник: Football Italia

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