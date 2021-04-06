Президент «Ювентуса» встретился с Аллегри. Он может вернуться в клуб в случае увольнения Пирло

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может вернуться в туринский клуб, сообщает Football Italia.

«Ювентус» по-прежнему доверяет Андреа Пирло, но окончательное решение о его будущем будет принято в концовке сезона.

В случае, если руководство туринцев решит уволить Пирло, команду может возглавить Аллегри. Сообщается, что в субботу он провел встречу с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и сообщил о готовности вернуться в клуб.