Президент «Ювентуса» встретился с Аллегри. Он может вернуться в клуб в случае увольнения Пирло

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может вернуться в туринский клуб, сообщает Football Italia.
«Ювентус» по-прежнему доверяет Андреа Пирло, но окончательное решение о его будущем будет принято в концовке сезона.
В случае, если руководство туринцев решит уволить Пирло, команду может возглавить Аллегри. Сообщается, что в субботу он провел встречу с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли и сообщил о готовности вернуться в клуб.
- Ранее сообщалось, что «Ювентус» уволит Пирло в случае поражения от «Наполи».
- Пирло возглавляет команду с августа 2020 года.
- Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019-й год.
Источник: Football Italia