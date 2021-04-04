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    Тедеско: «Бавария» без Левандовски и с ним - совершенно разная. То же касается Соболева в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил прогресс нападающего Александра Соболева и его влияние на игру команды.

    • Соболев оформил дубль в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова».
    • Благодаря его голам московская команда победила со счетом 3:2.

    «Саша хорош и будет ещe лучше. Он молодой, постоянно работает над собой, стал лучше работать корпусом при приеме мяча.

    Как я уже говорил, он в этом сезоне пропустил из-за травм достаточно много игр. Без него мы взяли какие-то очки, конечно, но каждой команде нужен такой нападающий.

    Да, без него можно справиться, но это уже будет совсем другая игра. «Бавария» без Левандовски и с ним – совершенно разная», – сказал Тедеско.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2021 23:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8348

      NewLife 39 минут назад

      Вклад Соболя в победу над Ростовом огромен, не только забитыми голами, но и постоянным мощным давлением на соперника.

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      Рейтинг: +14843

      alarm 1 час назад

      сравнивать хряка с левандовски - это ппц))

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