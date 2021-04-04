Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил прогресс нападающего Александра Соболева и его влияние на игру команды.

Соболев оформил дубль в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова».

Благодаря его голам московская команда победила со счетом 3:2.

«Саша хорош и будет ещe лучше. Он молодой, постоянно работает над собой, стал лучше работать корпусом при приеме мяча.

Как я уже говорил, он в этом сезоне пропустил из-за травм достаточно много игр. Без него мы взяли какие-то очки, конечно, но каждой команде нужен такой нападающий.

Да, без него можно справиться, но это уже будет совсем другая игра. «Бавария» без Левандовски и с ним – совершенно разная», – сказал Тедеско.