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    Фетисов: «Интерес «Спартака» к Туфану – это слухи»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новость о готовности московского клуба купить полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана.

    Ранее сообщалось, что россияне намерены предложить за 26-летнего футболиста рекордные для себя 32 миллиона евро.

    «Интерес «Спартака» к Туфану – это слухи», – сказал Фетисов.

    • В текущем сезоне Туфан провел за «Фенербахче» 31 матч, забил пять голов и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27354

      oyabun 12 минут назад

      А больше директору по связям с общественностью нечего сказать этой самой общественности? Например в какой состоянии Зобнин, Крал и Мозес? Нас, болельщиков Спартака, это волнует гораздо больше чем подобные слухи.

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