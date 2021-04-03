Фетисов: «Интерес «Спартака» к Туфану – это слухи»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новость о готовности московского клуба купить полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана.

Ранее сообщалось, что россияне намерены предложить за 26-летнего футболиста рекордные для себя 32 миллиона евро.

«Интерес «Спартака» к Туфану – это слухи», – сказал Фетисов.