Фетисов: «Интерес «Спартака» к Туфану – это слухи»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на новость о готовности московского клуба купить полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана.
Ранее сообщалось, что россияне намерены предложить за 26-летнего футболиста рекордные для себя 32 миллиона евро.
«Интерес «Спартака» к Туфану – это слухи», – сказал Фетисов.
- В текущем сезоне Туфан провел за «Фенербахче» 31 матч, забил пять голов и сделал шесть ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.
Источник: Sport24