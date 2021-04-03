РПЛ. «Локомотив» на выезде победил «Ротор» и закрепился на третьем месте

В матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

Победу москвичам принесли голы Гжегожа Крыховяка и Рифата Жемалетдинова.

«Локо» набрал 43 очка и закрепился на третьем месте в таблице чемпионата. Отставание от «Спартака» – один балл, от «Зенита» – пять.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Ротор (Волгоград) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Крыховяк, 21; 0:2 – Жемалетдинов, 79.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин (Песегов, 35), Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Кипиани (Арабидзе, 74), Маевский, Понсе, Фламарион (Муллин, 46).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Живоглядов, 82), Чорлука, Мурило, Рыбус, Мухин, Баринов (Куликов, 68), Крыховяк, Жемалетдинов, Камано (Магкеев, 82), Эдер (Лисакович, 74).

Предупреждения: Гогуа, 35; Песегов, 67; Макаров, 72 – Крыховяк, 15; Баринов, 49; Мухин, 52; Рыбчинский, 61; Рыбус, 69.

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