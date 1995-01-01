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    РПЛ. «Локомотив» на выезде победил «Ротор» и закрепился на третьем месте

    В матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

    Победу москвичам принесли голы Гжегожа Крыховяка и Рифата Жемалетдинова.

    «Локо» набрал 43 очка и закрепился на третьем месте в таблице чемпионата. Отставание от «Спартака» – один балл, от «Зенита» – пять.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Ротор (Волгоград) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 21; 0:2 – Жемалетдинов, 79.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин (Песегов, 35), Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Кипиани (Арабидзе, 74), Маевский, Понсе, Фламарион (Муллин, 46).

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Живоглядов, 82), Чорлука, Мурило, Рыбус, Мухин, Баринов (Куликов, 68), Крыховяк, Жемалетдинов, Камано (Магкеев, 82), Эдер (Лисакович, 74).

    Предупреждения: Гогуа, 35; Песегов, 67; Макаров, 72 – Крыховяк, 15; Баринов, 49; Мухин, 52; Рыбчинский, 61; Рыбус, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +17951

      slavutiq70 1 минуту назад

      Локо прибавил после зимы,идут как паровоз напролом без остановок,,

      0
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      Рейтинг: +226

      Константинн 4 минуты назад

      Молодцы, выигрывают без левых пенальти и удалений, без вечно падающего в штрафной Миранчука. Семину привет...

      0
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      Рейтинг: +6074

      житель СПб 54 минуты назад

      Молодцы Локомотив! Сильная. уверенная игра. Отличные голы.

      1
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      Рейтинг: +1907

      ySS 55 минут назад

      С победой, железнодорожные!)

      1
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      Рейтинг: -937

      СуперПАВ9 55 минут назад

      Не рано списали Жималединова?

      0
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      Рейтинг: +738

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Как сказал комментатор все решило отдельное индивидуальное мастерство.
      С победой Локомотив! Чем ближе к финишу тем очки ценнее.
      Но. следующий матч будет куда более сложный в кубке.

      0
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      Рейтинг: +12385

      JTherry 1 час назад

      по тому, как играет Ротор, команде надо сменить название на Статор или Тормоз, только город-герой позорят...

      2
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      Рейтинг: -937

      СуперПАВ9 > JTherry 56 минут назад

      Спартак тоже город позорит

      -1
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      Рейтинг: +6074

      житель СПб > JTherry 51 минуту назад

      Вот не могу понять - неужели не в состоянии команду достойно обеспечить. в том числе игроками?

      0
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      Рейтинг: +28258

      zra78 1 час назад

      С Победой!!! Но отдайте тому же Ротору или Тамбову Эдера,как же он.....

      3
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      Рейтинг: +12419

      Garrincha58 1 час назад

      Спартак Локомотив и только третьим будет Зенит

      0
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      Рейтинг: +2914

      sobaka120982 > Garrincha58 56 минут назад

      3 место за Сочи

      0
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      Рейтинг: +6074

      житель СПб > Garrincha58 52 минуты назад

      Давайте сначала посмотрим результат матча Спартак-Локомотив.

      0
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      Рейтинг: +609

      xkixerx 1 час назад

      С победой КРАСНО ЗЕЛЕНЫЕ!!! Едем дальше! Ждем ошибок конкурентов!

      1
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      Рейтинг: +12419

      Garrincha58 > xkixerx 1 час назад

      Химки вам в помощь

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