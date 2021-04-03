Карасев: «Наша бригада делает все, чтобы попасть на Евро-2020»

Российский судья Сергей Карасев заявил о желании поработать на Евро-2020 ближайшим летом.

«Такие турниры, как чемпионат Европы и чемпионат мира, это как выйти в открытый космос. Событие сумасшедшее. К счастью, мне уже удалось испытать эти эмоции, но я бы испытал их еще раз. Наша бригада делает все для этого.

Вероятно, скоро будет что-то объявлено. Как и все другие арбитры из элитной группы, мы участвуем в отборе, на нас смотрят, в том числе и матчи в России. Мы понимаем, что каждый матч в преддверии Евро для нас как финал», – сказал Карасев.