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  • Судья Федотов – о назначении Левникова на «Краснодар» – «Ахмат»: «Наверное, после участия в BLM РФС посчитал его национальным героем»

Судья Федотов – о назначении Левникова на «Краснодар» – «Ахмат»: «Наверное, после участия в BLM РФС посчитал его национальным героем»

2 апреля 2021, 23:39
9

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал назначение Кирилла Левникова на матч 24-го тура между «Краснодаром» и «Ахматом». Он связал его с участием петербуржского рефери в акции Black Lives Matter.

«При назначении Левникова на игру в Краснодаре вступили в силу родственные чувства. Плюс после случившегося в Англии его, наверное, посчитали национальным героем», – сказал Федотов.

  • Николай Левников, отец Кирилла, сам бывший судья и состоит в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
  • Левников – судья ФИФА с 2016 года.
  • В РПЛ он дебютировал в 2013 году.

Судья Федотов: «Левников поучаствовал в BLM, чтобы отлизать попец УЕФА и ФИФА и получить плюсик»

Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Краснодар Ахмат Федотов Игорь Левников Кирилл
Комментарии (9)
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амани
1617402715
все продается и покупается......страна торгашей.........народ отдельно. пельмени отдельно
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paracetamol
1617430786
С кем поведешься, того и наберешься.
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mamba9090909
1617435890
Ну назначили и что? Почему Левникова нельзя назначить на матч Краснодара?
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DOCTOR PENALTY
1617442078
ИМХО - участие Левникова в этой акции - мерзость. Левников представлял страну, не себя лично. Хотя бы в спорте Россия не должна вставать на колени ни перед кем.
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vasiliyko
1617442742
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