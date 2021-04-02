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    Судья Федотов – о назначении Левникова на «Краснодар» – «Ахмат»: «Наверное, после участия в BLM РФС посчитал его национальным героем»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал назначение Кирилла Левникова на матч 24-го тура между «Краснодаром» и «Ахматом». Он связал его с участием петербуржского рефери в акции Black Lives Matter.

    «При назначении Левникова на игру в Краснодаре вступили в силу родственные чувства. Плюс после случившегося в Англии его, наверное, посчитали национальным героем», – сказал Федотов.

    • Николай Левников, отец Кирилла, сам бывший судья и состоит в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
    • Левников – судья ФИФА с 2016 года.
    • В РПЛ он дебютировал в 2013 году.

    Судья Федотов: «Левников поучаствовал в BLM, чтобы отлизать попец УЕФА и ФИФА и получить плюсик»

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    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    02.04.2021 23:39
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