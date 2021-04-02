Судья Федотов – о назначении Левникова на «Краснодар» – «Ахмат»: «Наверное, после участия в BLM РФС посчитал его национальным героем»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал назначение Кирилла Левникова на матч 24-го тура между «Краснодаром» и «Ахматом». Он связал его с участием петербуржского рефери в акции Black Lives Matter.

«При назначении Левникова на игру в Краснодаре вступили в силу родственные чувства. Плюс после случившегося в Англии его, наверное, посчитали национальным героем», – сказал Федотов.

Николай Левников , отец Кирилла, сам бывший судья и состоит в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

, отец Кирилла, сам бывший судья и состоит в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Левников – судья ФИФА с 2016 года.

В РПЛ он дебютировал в 2013 году.

Судья Федотов: «Левников поучаствовал в BLM, чтобы отлизать попец УЕФА и ФИФА и получить плюсик»