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    Судья Федотов: «Левников поучаствовал в BLM, чтобы отлизать попец УЕФА и ФИФА и получить плюсик»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил поступок судьи Кирилла Левникова перед отборочным матчем ЧМ-2022 АнглияСан-Марино (5:0). Он встал на колено в рамках акции Black Lives Matter.

    «Левников совершил этот поступок в угоду себе. Мягко говоря, подлизал УЕФА и ФИФА; все посмотрели, какой он молодец и дадут ему какой-то плюсик на дальнейшее развитие в Европе.

    Я осуждаю то, ради чего Левников это сделал. Все его движение, направление было направлено к тому, чтобы руководители УЕФА и ФИФА посмотрели, как он отлизывает попец», – сказал Федотов.

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    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    27.03.2021 23:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1374

      DMитрий 10 минут назад

      Ну хоть что-то трезвое высказал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4517

      Давид59 1 час назад

      Осуждать человека за его позицию по поддержке прав темнокожих? Хмм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5996

      житель СПб 1 час назад

      В данном случае с Федотовым можно согласиться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23399

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Левников конечно поступил как терпила , но федотка - гамно неповторимое .

      0
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      Рейтинг: +5181

      Томик 2 часа назад

      "Бомбардир", вы в порядке там? Ну ладно в комментариях про это? Но статья и заголовок на ресурсе, где "запикивают" слово н.е.г.р? "Отлизать попец" - это нормально для вас? Всё с ног на голову перевернули уже, идиоты!

      1
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      Рейтинг: +1950

      Бриг 2 часа назад

      первый раз с ним согласен

      2
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