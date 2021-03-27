Судья Федотов: «Левников поучаствовал в BLM, чтобы отлизать попец УЕФА и ФИФА и получить плюсик»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил поступок судьи Кирилла Левникова перед отборочным матчем ЧМ-2022 Англия – Сан-Марино (5:0). Он встал на колено в рамках акции Black Lives Matter.

«Левников совершил этот поступок в угоду себе. Мягко говоря, подлизал УЕФА и ФИФА; все посмотрели, какой он молодец и дадут ему какой-то плюсик на дальнейшее развитие в Европе.

Я осуждаю то, ради чего Левников это сделал. Все его движение, направление было направлено к тому, чтобы руководители УЕФА и ФИФА посмотрели, как он отлизывает попец», – сказал Федотов.