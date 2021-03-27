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  • Судья Федотов: «Левников поучаствовал в BLM, чтобы отлизать попец УЕФА и ФИФА и получить плюсик»

Судья Федотов: «Левников поучаствовал в BLM, чтобы отлизать попец УЕФА и ФИФА и получить плюсик»

27 марта 2021, 23:42
30

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил поступок судьи Кирилла Левникова перед отборочным матчем ЧМ-2022 АнглияСан-Марино (5:0). Он встал на колено в рамках акции Black Lives Matter.

«Левников совершил этот поступок в угоду себе. Мягко говоря, подлизал УЕФА и ФИФА; все посмотрели, какой он молодец и дадут ему какой-то плюсик на дальнейшее развитие в Европе.

Я осуждаю то, ради чего Левников это сделал. Все его движение, направление было направлено к тому, чтобы руководители УЕФА и ФИФА посмотрели, как он отлизывает попец», – сказал Федотов.

Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Сан-Марино Левников Кирилл
Комментарии (30)
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Бриг
1616877921
первый раз с ним согласен
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Томик
1616879308
"Бомбардир", вы в порядке там? Ну ладно в комментариях про это? Но статья и заголовок на ресурсе, где "запикивают" слово н.е.г.р? "Отлизать попец" - это нормально для вас? Всё с ног на голову перевернули уже, идиоты!
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житель СПб
1616881699
В данном случае с Федотовым можно согласиться.
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galkinioil6083
1616890047
Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo ----- http://srt.vg/seksa
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Nesterenko
1616897402
Манера общения Федотова это уровень быдло-гопников на улицах поселка. У нас демократическая страна, захотел встал на колено, не захотел - не встал. Или у нас демократия актуальна только людей оскорблять и материться?
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MaxRnD
1616906916
Всякого рода евротерпилы завыли на нелицеприятные слова Федотова, как вампир под осиновым колом. Вот ведь какой разительный диссонанс получается: - наших девчат, честно завоевавших весь пьедестал почёта в фигурном катании, открыто унижают, лишая при награждении гимна и флага своей страны. У Большунова на ЧМ в гонке на 50 км нагло и бесцеремонно крадут золотую медаль (и так куда не кинь) - а с другой стороны, после всего этого какая-то бесталанная мразота, абсолютно незаслуженно пролезшая в элиту судейского корпуса России, от лица государства позорит на международной арене своё же государство, подобострастно падая на коленки перед очередными "гейропейскими" ценностями и тем самым, пытаясь выгадать ЛИЧНО для себя сладкие плюшки на будущее. Другими словами одни честно бьются в спорте за страну и за это терпят всяческие унижения, а другие, как паразиты, мало того, что ничего не завоевали и никак не напряглись, так ещё и используют служебное положение в личных целях PS. Выдайте падле банку варенья и корзину печенья и отправьте на ПМЖ туда, где он так удачно для себя упал на две точки. Когда всё сожрёт, то пусть идёт и перед городской ратушей просит милостыню, стоя на коленях, благо практика у него уже имеется
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kosmonaft
1616909652
вот пускай теперь там по европе на коленях и ползает а у нас ему нужно запретить судить
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BarStep
1616910953
Не знаю какой там плюсик он заработал в УЕФА и ФИФА или может в целом на перспективу на Западе.. НО то что он снискал презрение и не уважение в собственной стране - это ДА! Прежде всего у футбольных болельщиков.. И кто бы сейчас мне не говорил про "собственное" мнение, на которое имеет право каждый из нас, - есть еще и собственная ГОРДОСТЬ..
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Валерий1965
1616914327
Какая завистливая личность! Ну встал на колено... Может **** в школе притеснял)
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yurdin
1616955274
А вот этому крикнешь: "Судья-п-рас!" и не ошибёшься)
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