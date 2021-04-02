Дзюба – о первой зарплате в «Спартаке»: «Получил 400 или 500 долларов, подумал: «Ничего себе! За это еще и платят»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артeм Дзюба поделился воспоминаниями о своем переходе из юношеского во взрослый футбол.

«Когда понял, что хочу стать профессиональным футболистом? Раньше я себе этого вообще не представлял. Первый раз понял, когда в дублирующий состав попал. Нас перешло туда человек 13.

Получилось, что нас признали лучшим годом школы. Сказали, что мы вообще чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака». Для нас с ребятами это было событие, потому что было много хороших годов. 83-й год был потрясающий, 86-й, 87-й... А тут 13 человек 88-го выходят в дублирующий состав.

Когда я первый раз получил зарплату – 400 или 500 долларов, то подумал: «Ничего себе! За это еще и платят». Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с детства. И я понял, что нужно переключаться.

Самый трудный переход – с юношеского футбола на мужской. Но я это как-то сразу осознал – видишь, как в дублирующем составе играют ребята, спустившиеся из основы, и ты понимаешь, что это уже другое», – сказал 32-летний форвард.