Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Дзюба – о первой зарплате в «Спартаке»: «Получил 400 или 500 долларов, подумал: «Ничего себе! За это еще и платят»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артeм Дзюба поделился воспоминаниями о своем переходе из юношеского во взрослый футбол.

    «Когда понял, что хочу стать профессиональным футболистом? Раньше я себе этого вообще не представлял. Первый раз понял, когда в дублирующий состав попал. Нас перешло туда человек 13.

    Получилось, что нас признали лучшим годом школы. Сказали, что мы вообще чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака». Для нас с ребятами это было событие, потому что было много хороших годов. 83-й год был потрясающий, 86-й, 87-й... А тут 13 человек 88-го выходят в дублирующий состав.

    Когда я первый раз получил зарплату – 400 или 500 долларов, то подумал: «Ничего себе! За это еще и платят». Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с детства. И я понял, что нужно переключаться.

    Самый трудный переход – с юношеского футбола на мужской. Но я это как-то сразу осознал – видишь, как в дублирующем составе играют ребята, спустившиеся из основы, и ты понимаешь, что это уже другое», – сказал 32-летний форвард.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • За «Зенит» он выступает с лета 2015 года.
    • В его активе 29 голов за сборную. Это второй результат в ее истории.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79

      вальтер79 19 минут назад

      сейчас то зп немного подросла наверное))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12409

      Garrincha58 21 минуту назад

      как же он надоел и как же хочется сходить на стадион, но как только подумаю что опять там увижу Д и сЕМАКА то просто сразу отпадает желание тратить время попусту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1188

      омск55 1 час назад

      После дрочева в зените начали платить 3 ляма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9035

      alex1951 2 часа назад

      ....это ..когда ему было 5 годков.......
      а теперь он ЗМС ,получает 5 лимонов!
      И такой же вопрос : За это еще и платят?))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16632

      vladimir-7 2 часа назад

      Артем, твоя мама заплатила, чтобы тебя не выгнали, а перевели в дубль,
      из этих денег вам 13-ти игрочишкам и выдали зарплату, а с остальных
      12-ти, деньги тренеры взяли себе на карман.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2662

      Fusballer 2 часа назад

      И сейчас больше не стоишь. 500 баксов твоя цена.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14823

      alarm > Fusballer 2 часа назад

      6 голов за 5 лет забил позорным хрякам))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14823

      alarm > Fusballer 2 часа назад

      голы спартаку:
      кержаков - 13
      вагнер лав/данни - 8
      сычёв/билялетдинов - 7
      погребняк/дзюба - 6

      у последнего ещё есть время выйти на 2 место в этом почётном зачёте.
      гы-гы!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3690

      ziborock > alarm 34 минуты назад

      Чот мало!))) Спартак Зениту в официальных матчах 240 мячей наколотил!)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84048
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru