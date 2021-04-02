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  • Дзюба – о первой зарплате в «Спартаке»: «Получил 400 или 500 долларов, подумал: «Ничего себе! За это еще и платят»

Дзюба – о первой зарплате в «Спартаке»: «Получил 400 или 500 долларов, подумал: «Ничего себе! За это еще и платят»

2 апреля 2021, 16:30
11

Нападающий «Зенита» и сборной России Артeм Дзюба поделился воспоминаниями о своем переходе из юношеского во взрослый футбол.

«Когда понял, что хочу стать профессиональным футболистом? Раньше я себе этого вообще не представлял. Первый раз понял, когда в дублирующий состав попал. Нас перешло туда человек 13.

Получилось, что нас признали лучшим годом школы. Сказали, что мы вообще чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака». Для нас с ребятами это было событие, потому что было много хороших годов. 83-й год был потрясающий, 86-й, 87-й... А тут 13 человек 88-го выходят в дублирующий состав.

Когда я первый раз получил зарплату – 400 или 500 долларов, то подумал: «Ничего себе! За это еще и платят». Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с детства. И я понял, что нужно переключаться.

Самый трудный переход – с юношеского футбола на мужской. Но я это как-то сразу осознал – видишь, как в дублирующем составе играют ребята, спустившиеся из основы, и ты понимаешь, что это уже другое», – сказал 32-летний форвард.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • За «Зенит» он выступает с лета 2015 года.
  • В его активе 29 голов за сборную. Это второй результат в ее истории.

Источник: Твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Fusballer
1617370672
И сейчас больше не стоишь. 500 баксов твоя цена.
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vladimir-7
1617371917
Артем, твоя мама заплатила, чтобы тебя не выгнали, а перевели в дубль, из этих денег вам 13-ти игрочишкам и выдали зарплату, а с остальных 12-ти, деньги тренеры взяли себе на карман.
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alex1951
1617371976
....это ..когда ему было 5 годков....... а теперь он ЗМС ,получает 5 лимонов! И такой же вопрос : За это еще и платят?))))
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омск55
1617374008
После дрочева в зените начали платить 3 ляма
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Garrincha58
1617378444
как же он надоел и как же хочется сходить на стадион, но как только подумаю что опять там увижу Д и сЕМАКА то просто сразу отпадает желание тратить время попусту
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вальтер79
1617378549
сейчас то зп немного подросла наверное))))
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general.lizyukov
1617395493
После 40 послушаем, как ты поёшь.
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Иван Петров 1986
1617447661
Тебе и сейчас нужно столько платить. Да и не тебе одному.
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Hektor 84
1617898912
Звездобол
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